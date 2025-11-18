Licencia de conducir digital: ¿Quiénes pueden obtenerla y dónde se solicita?

18 nov. 2025 - 14:00 hrs.

Después de una extensa tramitación, 2025 fue el año en que se implementó la licencia de conducir digital, un formato que no reemplaza al documento físico, pero que ofrece mayores ventajas en términos de portabilidad y fiscalización.

Su puesta en marcha comenzó en enero, en las regiones extremas del norte y sur de Chile. Con el paso de los meses se fueron sumando las zonas del centro, hasta que en septiembre su cobertura fue a nivel nacional tras entrar en vigencia en la Región Metropolitana.

Sin embargo, que ya esté disponible no significa que la puedan obtener inmediatamente todos los automovilistas. Desde que fue anunciada por las actuales autoridades del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, se enfatizó en que su entrega está supeditada a un importante trámite.

¿Quiénes pueden obtener la licencia de conducir digital?

Las personas que pueden obtener la licencia digital se dividen en dos tipos de conductores: los que por primera vez solicitan el documento obligatorio y los que deben renovarlo por tenerlo vencido. Por lo tanto, no están considerados los que ya tienen su carnet de conducción ni los que lo tienen al día.

A modo de ejemplo, si la licencia física de un conductor vence en noviembre de 2025, estará en condiciones de solicitar el formato virtual. Pero si la caducidad es en noviembre de 2026, recién en esa fecha podrá requerirla, por más que la versión digital ya esté implementada.

¿Dónde se obtiene la licencia de conducir digital?

Cuando el automovilista obtenga por primera vez su licencia o la renueve, la Dirección de Tránsito del municipio de su comuna de residencia lo habilitará para descargar una aplicación móvil (disponible para celulares iOS y Android).

Una vez que la descargue, el usuario tiene que ingresar únicamente su RUT y Clave Única para acceder al documento digital. En la app podrá ver una representación de su licencia física con todos sus datos, sus clases de licencia de conducir, el estado de cada una de ellas y las respectivas fechas de vencimiento.

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, más conocida como Conaset, detalla que el formato virtual posee un código QR dinámico "con los más altos estándares de seguridad que hacen imposible falsificarla y/o modificarla".

