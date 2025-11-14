Elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre: ¿Cómo funcionarán los malls este fin de semana?

14 nov. 2025 - 10:30 hrs.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en el país, instancia donde todos los hcilenos, salvo contadas excepciones, deberán acudir a las urnas, considerando que en esta ocasión el voto es de carácter obligatorio.

En ese sentido, está establecido que este domingo es un feriado legal y obligatorio para parte del comercio. Es por eso, y para que puedas organizarte te contamos cómo funcionarán los centros comerciales durante esta jornada.

¿Cómo funcionarán los centros comerciales este domingo 16 de noviembre?

De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Transportes, este día corresponde a uno legal para quienes laboran en malls y strip centers administrados bajo una misma razón social.

Estos recintos deberán permanecer cerrados durante toda la jornada electoral, desde las 21:00 horas del sábado 15 hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre. En cambio, el resto del comercio, como supermercados, grandes tiendas o locales independientes podrá operar con normalidad, siempre garantizando el derecho de las y los trabajadores a ejercer su voto.

Malls Arauco

De acuerdo a lo que han informado desde esta cadena de centros comerciales, sus sucursales se encontrarán cerradas el domingo 16 de noviembre, incluyendo sectores gastronómicos y de entretención.

Malls Open Plaza

La firma indicó que sus centros comerciales también tendrán sus puertas cerradas, aunque funcionarán determinados locales con baño y/o acceso propio. El día anterior, el sábado 15 de noviembre, el cierre está programado para las 20:00 horas.

Grupo Marina

La cadena propietaria de Mall Marina, Mall Curicó y Mall del Centro Concepción también mantendrá cerradas sus puertas.

Malls & Outlets VIVO

Según lo explicitado en sus redes sociales, "todos nuestros Malls & Outlets VIVO permanecerán cerrados. Pero no te preocupes, volvemos el lunes con horario normal: de 10:00 a 20:00 horas".

Mallplaza

A través de su sitio web han informado que el domingo 16 estarán todos sus locales cerrados. En tanto, indican que el día sábado 15 habrá cierre anticipado a las 20.30 horas, mientras que restaurantes y entretención cerrarán a las 23 horas.

