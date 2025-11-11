Elecciones 2025: ¿Puedo votar si tengo el carnet vencido?
- Por Cristian Latorre
El carnet de identidad es uno de los documentos más importantes que debemos portar, pues permite votar en cada proceso electoral que se presenta en el país. Además de identificarnos en diferentes trámites, contiene información fundamental como nuestro nombre, fecha de nacimiento y otros datos personales.
Con las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias programadas para este domingo 16 de noviembre, muchos votantes se han formulado una pregunta recurrente: ¿qué ocurre si tengo mi carnet vencido?
¿Puedo votar si tengo el carnet vencido?
El Gobierno respondió esta pregunta a través del portal Chile Vota Informado, precisando si es posible o no votar con un documento de identidad caducado. La respuesta es afirmativa, con una condición importante sobre el tiempo de vencimiento.
Los votantes pueden votar con su carnet vencido siempre que el documento no haya excedido un año de vencimiento.
Esta misma norma aplica para los pasaportes como documento de identidad válido para sufragar, cuyos documentos no pueden superar el límite máximo de un año desde su caducidad.
Además de portar tu cédula de identidad, ya sea vigente o vencida dentro del plazo permitido, se recomienda a los votantes llevar un lápiz pasta azul para marcar tu voto en la papeleta. Si no cuentas con uno, puedes solicitar lápiz en tu mesa de votación correspondiente.
Cuidado con las multas
Recuerda que el voto es obligatorio. No ejercer este derecho te expone a multas de entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes aproximadamente a $34.000 y $104.000 respectivamente.
