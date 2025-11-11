¿Te cambiaron el local de votación? Así puedes revisar dónde votas en las elecciones del domingo

11 nov. 2025 - 10:30 hrs.

El pasado sábado 25 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) publicó los datos electorales y los locales de votación de cada votante en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se celebran este domingo 16 de noviembre en Chile.

En esta ocasión, el voto es de carácter obligatorio, por lo que resulta fundamental consultar tu local de votación y asistir el domingo al establecimiento para emitir tu sufragio. De no hacerlo, te expones a considerables multas.

¿Cómo consultar tu local de votación?

Si todavía no sabes dónde votar, puedes revisar tu información ingresando a la plataforma oficial del Servicio Electoral en consulta.servel.cl. Solo necesitas digitar tu RUT sin puntos y con guion, completar el CAPTCHA y revisar los resultados entregados por el sistema.

El portal muestra tu local de votación asignado e indica si fuiste designado como vocal de mesa, tanto titular como reemplazante, en caso de que corresponda.

Multas por no votar

Recuerda que esta votación es obligatoria y no cumplir con la obligación de votar tiene consecuencias legales y económicas.

De acuerdo al Gobierno, la multa por no concurrir oscila entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes aproximadamente a $34.000 y $104.000 respectivamente.

A pesar de ello, existen algunas excepciones en las que no se aplicará multa si no asistes a votar. Por ejemplo, se consideran exentos quienes estén enfermos, se encuentren fuera del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros de su local de votación.

También quienes desempeñen funciones encomendadas por la Ley 18.700 o quienes tengan otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local. Las personas con discapacidad que cuenten con la calificación y certificación respectiva también pueden no ser multadas.

Eso sí, aunque estés exento por alguna de estas razones, deberás acreditar tu ausencia ante el Juzgado de Policía Local una vez que seas notificado.

Todo sobre Elecciones Chile