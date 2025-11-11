Pagos del Seguro de Cesantía: ¿Puedo cobrarlo si renuncio a mi trabajo?

11 nov. 2025 - 08:00 hrs.

Cuando un trabajador es despedido de su fuente laboral, además de la eventual indemnización que le corresponde si se cumplen las condiciones, puede solicitar los pagos del Seguro de Cesantía.

Este beneficio protege financieramente a los empleados afiliados a la AFC Chile. Se financia mediante el 3% de la remuneración imponible que todos los meses aportan en conjunto el empleador y el trabajador a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC), dependiendo del contrato laboral entre las partes.

En situación de desempleo, los usuarios pueden recibir todos los giros mensuales que su saldo en la CIC lo permita. En el primer mes de cesantía, el pago del Seguro es el 70% de lo acumulado; en el segundo, el 60%; y así va bajando conforme transcurra el tiempo.

¿Puedo cobrar el Seguro de Cesantía si renuncio a mi trabajo?

Hay dos escenarios en los que afiliados a la AFC Chile pueden solicitar el Seguro de Cesantía: cuando es por causas involuntarias (despido o fin del contrato laboral) y por causas voluntarias; es decir, por renuncia.

En ese sentido, un funcionario que renuncia a su fuente de trabajo quedará ajeno a la indemnización por años de servicio, por ejemplo; pero podrá acceder a los pagos mensuales del Seguro si reúne los siguientes requisitos:

Acredita su cesantía (sirve la carta de renuncia).

Cuenta con el mínimo de cotizaciones exigidas. Si su contrato era indefinido, se requieren diez cotizaciones mensuales por lo menos; si era definido, mínimo cinco cotizaciones mensuales.

Por cierto, las cotizaciones se contabilizan "desde la afiliación o desde el último cobro del seguro hasta el mes de término de la relación laboral. Las cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas y de uno o más empleadores", explica ChileAtiende.

Revisa cuánto dinero tienes en tu CIC

Para conocer cuánto dinero tienes acumulado para el Seguro de Cesantía, debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la sucursal virtual de la AFC (clic aquí).

Iniciar sesión con RUT y Clave Única o clave AFC.

El sistema mostrará el saldo total que tienes en la CIC. Asimismo, se podrá simular el cobro de este o solicitarlo en caso de cumplir con las condiciones.

Todo sobre Seguro de Cesantía