El Seguro de Cesantía es un beneficio previsional del Estado que tiene como objetivo entregar un auxilio económico al trabajador o trabajadora que ha perdido su fuente laboral, ya sea por renuncia, despido o término de contrato.

Está diseñado para resguardar parte de los ingresos mientras el beneficiario busca un nuevo empleo. Se financia mediante cotizaciones efectuadas por empleadores y trabajadores y, en ciertos casos, mediante un fondo solidario, para asegurar que quienes quedan cesantes tengan una cobertura mínima.

Al igual que otros trámites relacionados con la seguridad socioeconómica de las personas, para cobrarlo se requiere de la Clave Única, mecanismo que recientemente incorporó un importante cambio.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Seguro de Cesantía?

Para acceder a sus pagos es necesario cumplir una serie de requisitos establecidos por la Administradora de Fondos de Cesantía, más conocida como AFC Chile. Tales condiciones son las siguientes:

Acreditar la cesantía con uno de los siguientes documentos: finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, o certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

Si la persona tenía contrato indefinido, se exigen al menos 10 cotizaciones mensuales.

Si tenía contrato a plazo fijo, por obra, faena o servicio determinado, un mínimo de 5 cotizaciones mensuales.

Tras el cambio en la Clave Única, ¿cómo se cobra el Seguro de Cesantía?

En cuanto al proceso de cobro, con la implementación del segundo factor de autenticación en la Clave Única, los trámites en línea se han vuelto más seguros. Al momento de ingresar con ella a la sucursal virtual de la AFC para solicitar el Seguro, también se solicitará un código enviado al correo electrónico registrado como segundo factor.

Más en específico, el procedimiento para cobrarlo es el siguiente:

Ingresar al portal de la AFC con clave AFC o con Clave Única. Al usar esta última quedará sujeto al segundo factor de autenticación.

Pinchar el botón “Cobrar Seguro de Cesantía”.

Completar la solicitud con los mismos datos del finiquito o documento de término.

Sacar foto a su finiquito o documento de término original, con todas sus páginas. En caso de haber firmado Finiquito Laboral Electrónico en la Dirección del Trabajo, no necesita subir el documento.

En cuanto a los pagos, si la solicitud es aprobada, los abonos se realizan los días jueves del calendario que la AFC establezca. Se puede elegir entre depósito en Cuenta RUT, cuenta corriente O cobro en efectivo por Servipag, siempre que los datos bancarios estén correctamente ingresados.

