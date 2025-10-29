Estos son todos los subsidios habitacionales que tienen sus postulaciones abiertas

29 oct. 2025 - 11:00 hrs.

Tener una vivienda propia es uno de los anhelos más grandes de gran parte de las personas. Si bien, poder acceder a una reviste una dificultad mayor, la buena noticia es que existen distintos subsidios que ayudan a facilitar ese anhelo.

Es por eso que siempre es bueno saber qué beneficios de esta naturaleza están abiertos para poder postular y cuáles son los respectivos requisitos.

¿Cuáles son los subsidios habitacionales que tienen postulaciones disponibles?

Programa DS49

El objetivo de esta convocatoria es favorecer la adscripción de familias a proyectos habitacionales existentes en ejecución, en los cuales existen viviendas disponibles derivadas de los llamados anteriores del Programa DS 49, bajo las modalidades de adquisición de suelo y construcción en nuevos terrenos.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de noviembre y los requisitos son los siguientes:

Las familias deberán cumplir con los requisitos generales de postulación establecidos en el DS N° 49 (V. y U.) de 2011.

Cada familia deberá acreditar el monto de ahorro exigido por la resolución de selección del proyecto al cual se adscriben, consignado en el respectivo contrato de compraventa del terreno o vivienda.

La Entidad Patrocinante deberá indicar el proyecto y la resolución mediante la cual fue seleccionado, junto con la nómina de viviendas disponibles.

La postulación se formaliza con la obtención del Comprobante de Postulación Aceptada, emitido por el sistema del MINVU.

Llamado regular al Subsidio de Arriendo

Este es un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda. Las familias beneficiadas reciben un subsidio total de 170 UF, el que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 Unidades de Fomento (UF), el cual podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada.

Entre los requisitos se encuentran:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.

Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre de los postulantes, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de noviembre.

Llamado Eficiencia Energética y Acondicionamiento Térmico DS 27 año 2025

El llamado 2025 de Eficiencia Energética del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, Regulado por el D.S. N° 27 (V. y U.) de 2016, contribuye a resolver las problemáticas asociadas a la pobreza energética y la contaminación atmosférica, mejorando la habitabilidad y el confort de las viviendas, además de apoyar el presupuesto familiar mediante la reducción del costo de los servicios energéticos.

Para conocer los requisitos de postulación tanto de las viviendas como de los postulantes, ingresa en el siguiente enlace.

Programa de Habitabilidad Rural: Llamado Nacional 2025, Modalidad Vivienda Nueva

Destinado a familias residentes en localidades rurales o urbanas con una población inferior a 5.000 habitantes, de acuerdo con los datos demográficos que consigna el Censo de Población y Vivienda del año 2002.

Este apoyo del Estado permite la construcción de viviendas en nuevos terrenos, así como también la construcción de una vivienda en el sitio del residente.

Eso sí, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 18 años.

Tener la Cédula Nacional de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros, además de su Certificado de Permanencia Definitiva.

Contar con el ahorro mínimo que exige la alternativa a la que se espera postular. Este dinero debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Acreditar disponibilidad de terreno apto para la construcción (Decreto permite 13 alternativas de acreditación, Literal b del Art. N°24 del D.S N°10 (V. y U.) de 2015).

Contar con el Registro Social de Hogares (RSH).

Contar con una Entidad de Gestión Rural (EGR), financiada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que deberá realizar las siguientes labores: visitas técnicas al domicilio de las personas postulantes; asesoramiento en la postulación al subsidio; elaborar el o los proyectos habitacionales; contratar y fiscalizar las obras. Solicite listado de estas entidades en el Serviu o Seremi de su región.

Para este beneficio se puede postular hasta el 8 de diciembre.

Todo sobre Subsidios