Elecciones 2025: ¿Puedo cambiar mi domicilio electoral para votar en otro local?

27 oct. 2025 - 13:00 hrs.

El domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, una instancia electoral obligatoria para todos los votantes de Chile.

En todas las elecciones es fundamental mantener actualizado tu domicilio electoral para evitar votar en un colegio que no sea cercano al lugar donde vives actualmente.

¿Puedo cambiar mi domicilio electoral?

Actualmente no puedes cambiar tu domicilio electoral, pues el Servicio Electoral (Servel) cerró el plazo para modificarlo a fines de junio. Así, deberás presentarte en el establecimiento asignado según los datos publicados este sábado 25 de octubre.

Si no sabes dónde votar, puedes consultar tu información en la plataforma oficial del Servel: ingresa a consulta.servel.cl, digita tu RUT sin puntos y con guion, completa el CAPTCHA y revisa los resultados.

El sistema mostrará tu local de votación y si fuiste designado vocal de mesa, indicando si eres titular o reemplazante.

¿Qué pasa si no voto?

No cumplir con la obligación de votar tiene consecuencias. La multa para quienes no concurran será de entre 0,5 y 1,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a 34 mil y 104 mil pesos.

Esta sanción no se aplicará a quienes el día de la elección estén:

Enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.

del local de votación. Desempeñan funciones que encomienda la Ley 18.700 , Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Tengan otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local.

acreditado ante el juez de policía local. Tengan una discapacidad y cuenten con la calificación y certificación respectiva.

En estos casos, deberán acreditar su ausencia ante el Juzgado de Policía Local una vez que sean notificados.

Todo sobre Elecciones Chile