Escuela PDI abre postulaciones extraordinarias: ¿Qué sueldo gana un detective recién egresado?

24 oct. 2025 - 16:00 hrs.

La Escuela de Investigaciones Policiales abrió un proceso extraordinario para quienes deseen formarse como detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y cursar una vida ligada a la institución uniformada.

El llamado a participar es para todos los jóvenes que reúnan los requisitos y no hayan postulado en el periodo regular, comprendido entre marzo y junio de este año. En caso de sí haberlo hecho, desde la institución enfatizaron en no considerar esta convocatoria excepcional.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Escuela de la PDI?

Las condiciones que deben cumplir las personas interesadas en ingresar a la Escuela de la PDI son las siguientes:

Tener nacionalidad chilena.

Poseer carnet de identidad vigente.

Ser civilmente soltero/a.

No tener menos de 17 ni más de 21 años de edad al momento de ingreso al plantel.

Estar cursando 4° medio o haber egresado de enseñanza media.

Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento (aplica solo a varones).

Estatura mínima, sin calzado 1.75 m. para varones; y 1.60 m. para damas.

No haber sido condenado por crimen o simple delito de acción penal pública, como tampoco encontrarse suspendido en sumario administrativo.

Salud compatible con las futuras actividades profesionales.

Antecedentes personales y familiares intachables.

PAES rendida o por rendir, con una vigencia de hasta cuatro años.

Si el aspirante no cumple con los requisitos de edad o estatura, el sistema de postulación habilitará la alternativa de enviar una solicitud de dispensa. "Para que la respuesta llegue a tiempo y no quedar fuera del proceso, ese trámite debe hacerse hasta el 4 de noviembre", recomendó la entidad.

¿Cómo postular al proceso extraordinario de la Escuela PDI?

Hasta el viernes 7 de noviembre estarán habilitadas las inscripciones en este sitio web (clic aquí). Iniciando sesión con RUT y Clave Única, el postulante debe responder un formulario con sus datos personales, de contacto, de residencia, académicos y familiares.

Los últimos pasos son subir a la plataforma el certificado de concentración de notas de enseñanza media (conoce cómo obtenerlo en esta nota informativa), leer y aprobar los términos y condiciones, y pinchar el botón "Inscribir".

Todos los participantes serán llamados a rendir pruebas y entrevistas en Santiago. En enero de 2026 finalizará la etapa de selección y en febrero ingresarán a la Escuela de Investigaciones Policiales para comenzar con los tres años de estudio en régimen interno y un cuarto año de práctica.

¿Qué sueldo gana en la PDI un detective recién egresado?

Una vez que terminan su formación, los egresados adquieren el título profesional de Investigador Policial y pasan a conformar el estamento de oficial policial en la PDI.

Así, inician una trayectoria en la que ejercen los siguientes grados jerárquicos con estas remuneraciones, según Ley de Transparencia, con datos actualizados a agosto de 2025:

Detective (primer rango que asumen tras egresar): $1.317.538

(primer rango que asumen tras egresar): $1.317.538 Subinspector : $1.723.429

: $1.723.429 Inspector : $2.145.224

: $2.145.224 Subcomisario : $2.759.493

: $2.759.493 Comisario : $3.847.509

: $3.847.509 Subprefecto : $4.117.708

: $4.117.708 Prefecto : $5.228.000

: $5.228.000 Prefecto inspector : $6.334.951

: $6.334.951 Prefecto general : $6.431.742

: $6.431.742 Director general (máximo rango al que se puede aspirar): $6.593.369

