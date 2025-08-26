¿Ganas de viajar?: Estas son las mejores ofertas del Travel Sale para ir a Brasil

26 ag. 2025 - 10:06 hrs.

Brasil se ha vuelto uno de los destinos preferidos por los chilenos, ya sea por la cercanía, los costos, su cultura vibrante y su geografía, que mezcla playas hermosas y ciudades históricas, convirtiéndose en un verdadero imperdible de las vacaciones.

En este sentido, en el contexto del Travel Sale, hay varias ofertas para quienes busquen viajar al país carioca en un futuro cercano.

Las mejores ofertas para ir a Brasil

Según recoge la página Despegar.cl, que recopila datos del coste económico de pasajes en diversas aerolíneas, los pasajes a Brasil comienzan desde los $169.911 en adelante.

Así, el pasaje más barato viene de la mano de LATAM Airlines, por $169.911 por persona, para viajar entre el sábado 11 de octubre y el miércoles 15 del mismo mes desde Santiago hasta Río de Janeiro.

Por el mismo precio, $169.911, también se puede encontrar una oferta de más días en la misma aerolínea. En esta alternativa, la persona tendría un itinerario de viaje desde Santiago hasta Río de Janeiro, que comprende el periodo entre el viernes 10 de octubre hasta el viernes 31 de dicho mes.

En tanto, para otros destinos populares del país carioca, como Florianópolis, los pasajes para pasar 6 días en el lugar, desde el jueves 18 de diciembre hasta el miércoles 24 de diciembre, tienen un costo de $169.931 en LATAM Airlines.

En Sky Airlines, sin embargo, se puede viajar desde el lunes 12 de enero de 2026 hasta el lunes 26 del mismo mes por $189.956.

Por otro lado, con respecto a paquetes de viaje (es decir, que incluyan el vuelo y el hotel), el precio por persona parte desde los $439.961 para Río de Janeiro, mientras que para otros destinos, como Maceió y Natal, los valores hacienden hasta un mínimo de $699.959.

