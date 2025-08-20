¿Pensando en hacer un viaje? Conoce la fecha en que se realizará el Travel Sale con ofertas en viajes y vuelos

20 ag. 2025 - 16:00 hrs.

Atención amantes de los viajes, porque una buena oportunidad para conseguir pasajes a un menor precio se presentará en los próximos días. Esto porque el Travel Sale adelantará las ofertas, prometiendo hasta un 55% de descuento en 35 marcas del sector turístico que formarán parte del evento.

La iniciativa, que se realiza desde 2019 con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria y otorgar alternativas atractivas para viajes nacionales e internacionales. Es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

¿En qué fechas se realizará el Travel Sale?

Esta es la segunda instancia en que se presentan rebajas e-commerce del sector turismo del año y viene impulsado por el auge del sector. Participarán agencias turísticas, aerolíneas, empresas de servicios, alojamientos, servicios de rent a car y seguros de viaje, además de marcas de maletas y mochilas, que ofrecerán promociones especiales disponibles en el sitio web oficial del evento: www.travelsale.cl

Será entre el lunes 25 al miércoles 27 de agosto donde se presentarán las oportunidades para quienes busquen acceder a servicios de turismo a un menor precio.

Sobre el evento, Lorena Arriagada, secretaria general de Achet, señaló que "los eventos anteriores realizados anualmente en marzo y agosto han sido muy convenientes, lo que se refleja en un aumento sustantivo en transacciones y ventas en el período de las campañas".

"Es importante destacar que la primera mitad de este año fue el semestre con más viajes en la historia de Chile: más de 14 millones de personas viajaron en avión por el país o al extranjero, según las cifras de la Junta de Aeronáutica Civil. Esta cifra representa un aumento del 4.2% en comparación con el mismo periodo de 2024", agregó.

A la hora de hablar de los destinos más convenientes para los consumidores, Latinoamérica y el Caribe nuevamente serán los destinos más destacados con rebajas en vuelos y paquetes turísticos. Sin embargo, también habrá excelentes alternativas para quienes quieran viajar a otros destinos dentro y fuera de Chile.

En cuanto a las fechas, el Travel Sale ofrecerá descuentos entre un 20% y un 55% para la temporada baja en Chile, los feriados de Fiestas Patrias y fines de octubre y las vacaciones de verano, permitiendo que más personas accedan a ofertas exclusivas para sus próximos viajes.

