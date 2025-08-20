Hoy es el Día de la Papa Frita: Así puedes obtener papas gratis, 2x1 y las mejores ofertas

20 ag. 2025 - 09:34 hrs.

Este miércoles 20 de agosto de 2025 se celebra en Chile el Día de la Papa Frita, uno de los acompañamientos más populares y versátiles de la gastronomía nacional, que pueden disfrutarse tanto solas con mayonesa o ketchup, como en compañía de otros platos.

Para festejar este popular plato, esta jornada diversos locales de comida tendrán promociones para celebrar, las que incluyen papas fritas, gratis, 2x1 e importantes descuentos.

Ofertas Día de la papa frita

Juan Maestro

La cadena Juan Maestro tiene una promoción en la cual si compras una papa frita grande te llevas la segunda unidad completamente gratis. La oferta es válida solo al comprar por la APP Sáltate la fila utilizando el código MAESTROPAPA.

Pedro, Juan y Diego

Este miércoles 20 de agosto Pedro Juan y Diego tiene la Mega Papa a $1.990 en todos los locales, con excepción de aeropuerto.

Mc Donald's

Mc Donald's ya tiene vigente su Big Fest con promos de 2x1 en papas fritas y descuentos de hasta 30%. Asimismo, tienen papas fritas de regalo en algunos combos. La oferta es válida al pedir desde la app de la tienda.

Doggis

En el marco del Día de la papa frita, en Doggis están celebrando con 3x2 en la compra de papas fritas medianas. La oferta es válida directo en tiendas o por cupón en la App de la tienda.

Just Burger

Para celebrar este día crearon un cono de edición limitada, más grande que su formato tradicional, el que tiene un 50% de descuento, es decir, estará a tan solo $1.990.

La promoción es válida hasta este domingo 24 de agosto y se puede acceder comprando de manera presencial en uno de los 14 locales de Just Burger, como también a través de su sitio web y app.

KBross Burger

Solo por este miércoles habrá 2x1 en sus deliciosas papas americanas, bañadas de queso cheddar y tocino. La promoción es válida para disfrutar en las terrazas de las dos sucursales físicas de KBROSS BURGER que están ubicadas en General Holley 2277 y en Avenida Italia 1187, ambas en Providencia.

Además, durante toda la semana, tendrán 2x1 en sus papas americanas al comprar a través de Rappi.

