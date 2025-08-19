Tienda de productos para el hogar cierra sus puertas y remata sus productos: ¿Hasta cuándo atenderán?

19 ag. 2025 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, la tienda Velutti, dedicada a la comercialización de catálogo textil, informó el cierre de sus operaciones. Si bien la información fue dada a conocer hace cerca de dos meses y medio, actualmente la firma está quemando sus últimos cartuchos rematando su mercadería.

En aquella oportunidad señalaron: "gracias por acompañarnos en este viaje. Después de casi 80 años debemos cerrar nuestras puertas a partir de agosto 2025".

"Nos llevamos el cariño y la confianza que nos brindaste. Como agradecimiento nos iremos con nuestro catálogo de venta digital, 'Catalogo de Despedida', que nos acompañará hasta nuestro cierre en agosto", agregaron, sin especificar las causas que llevaron al cierre.

En distintas publicaciones, la tienda ha comunicado que tiene importantes descuentos en distintos de sus productos, como es el caso de cortinas y velos y 90% de descuento en otros productos seleccionados.

Respecto al funcionamiento, se informó que este será diferenciado, dependiendo de la forma en que se vendan los respectivos artículos.

¿Hasta cuándo atenderá Velutti?

Para las regiones de Aysén y Magallanes las ventas se extenderán hasta mañana 20 de agosto, mientras que a través del sitio velutti.cl solo se podrá comprar hasta el 26 de agosto.

Por otro lado, las operaciones a través de velutticatalogo.cl serán hasta el 29 de agosto y las de Bodega Outlet harán lo propio hasta el 2 de septiembre.

