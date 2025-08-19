Gratis, 2x1 y más: Las ofertas por el Día de la Papa Frita 2025

19 ag. 2025 - 14:00 hrs.

Uno de los alimentos más consumidos cuando se habla de comida rápida son las papas fritas, cuya versatilidad la convierte en snack, acompañamiento o incluso en plato principal. Puede disfrutarse sola o con aderezos como mayonesa, ketchup o mostaza. Incluso, existe debate sobre si su origen es chileno.

Al igual que otros alimentos como la pizza, el sushi o los completos, la papa frita también tiene un día de celebración, el cual se conmemorará el miércoles 20 de agosto de 2025, instancia en que diversos locales tendrán promociones para festejar.

Ofertas Día de la papa frita

Juan Maestro

La cadena Juan Maestro tiene una promoción en la cual si compras una papa frita grande te llevas la segunda unidad completamente gratis. La oferta es válida solo al comprar por la APP Sáltate la fila utilizando el código MAESTROPAPA y está vigente desde el 18 al 20 de agosto.

Pedro, Juan y Diego

El miércoles 20 de agosto Pedro Juan y Diego tendrá la Mega Papa a $1.990 en todos los locales, con excepción de aeropuerto.

Mc Donald's

Mc Donald's ya tiene vigente su Big Fest con promos de 2x1 en papas fritas y descuentos de hasta 30%. Asimismo, tienen papas fritas de regalo en algunos combos. La oferta es válida al pedir desde la app de la tienda.

Doggis

En el marco del Día de la papa frita, en Doggis están celebrando con 3x2 en la compra de papas fritas medianas. La oferta está vigente hasta el 20 de agosto y es válida directo en tiendas o por cupón en la App de la tienda.

