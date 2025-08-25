Vuelos con hasta 70% de descuento: Las mejores ofertas del Travel Sale

25 ag. 2025 - 09:00 hrs.

A las 00:00 de este lunes 25 de agosto comenzó el Travel Sale, evento de ofertas online que reúne a decenas de marcas de turismo con importantes descuentos en vuelos y paquetes de viajes para recorrer tanto Chile como el extranjero.

Hasta las 23:59 del miércoles 27 de agosto, podrás encontrar rebajas de hasta 70% en las marcas adheridas, entre las cuales se encuentran agencias turísticas, aerolíneas, empresas de servicios, alojamientos, servicios de rent a car y seguros de viaje, además de marcas de maletas y mochilas.

Cabe destacar que las promociones del Travel Sale son por tiempo limitado, cuentan con stock disponible y aplican según las condiciones establecidas, por lo que las ofertas pueden ir variando durante el desarrollo del evento.

Las mejores ofertas del Travel Sale

En el primer día de este Travel Sale, algunas de las mejores ofertas disponibles son:

Latam

Latam tiene descuentos de hasta 66% para viajar por Chile y el mundo, además de rebajas en paquetes turísticos, hoteles, asistencia en viaje y más.

Algunos de los vuelos en promoción son:

Santiago - Calama: $19.688 (tasas incluidas)

Chiloé - Santiago: $17.858

Santiago - Valdivia: $21.688 (tasas incluidas)

Puerto Montt - Santiago: $22.688 (tasas incluidas)

Santiago - Río de Janeiro: $91.960 (tasas incluidas)

Santiago - Florianópolis: $91.960 (tasas incluidas)

Santiago - Buenos Aires: $66.792 (tasas incluidas)

Para conocer todas las promociones disponibles tanto en vuelos como paquetes de viajes, ingresa aquí.

Sky

La aerolínea Sky tiene vuelos con hasta 71% de descuento, con pasajes aéreos desde los $17.690 para viajar por Chile y desde los $35.000 para vuelos internacionales (ambos precios incluyen tasas).

Algunas de las ofertas más destacadas (sin incluir tasa) son:

Santiago - Calama: desde $9.990

Santiago - La Serena: desde $11.990

Santiago - Valdivia: desde $13.990

Santiago - Mendoza: desde $27.104

Santiago - Buenos Aires: desde $37.752

Santiago - Río de Janeiro: desde $58.080

Santiago Lima: desde $48.400

Para más promociones y detalles, entra al sitio de Sky haciendo clic aquí.

Viajes Falabella

Viajes Falabella ofrece rebajas de hasta el 70% durante este Travel Sale, aplicando diversos códigos de compra disponibles en su sitio web. Entre sus promociones destacan paquetes para viajar por Sudamérica, Caribe y Chile.

Algunos de los paquetes de viajes que tienen que están ofreciendo son que ofrece la empresa son:

4 días y 3 noches en Puerto Varas a $143.783 por persona .

. 4 días y 3 noches en San Pedro de Atacama a $228.703 por persona.

6 días y 5 noches en Florianópolis a $260.488 por persona .

. 8 días y 7 noches en Río de Janeiro a $299.683 por persona.

4 días y 3 noches en Buenos Aires a $239.645 por persona.

Para conocer todos los paquetes disponibles, los que además se pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta CMR, (entra aquí).

Todo sobre Travel Sale