Aerolínea se adelanta al Travel Sale con viajes desde los $8.900: ¿Cuáles serán las ofertas?

22 ag. 2025 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

JetSMART vuelve a sorprender a sus pasajeros con el lanzamiento anticipado del segundo TravelSMART del año. Aunque la fecha oficial de inicio es el 25 de agosto, la compañía decidió adelantarse y poner a disposición sus precios ultra rebajados desde hoy viernes 22 a las 10:00 horas.

En esta nueva edición, los viajeros podrán encontrar vuelos dentro de Chile desde $8.900 más tasas, con hasta un 73% de descuento en rutas como Concepción – Calama. Para quienes buscan viajar fuera del país, habrá pasajes desde $34.704 más tasas, como por ejemplo en la ruta Santiago – Buenos Aires, que tiene un 34% de descuento.

JetSMART se adelanta al Travel Sale

Las ventas estarán disponibles desde el 22 al 27 de agosto, ambos días a las 10:00 de la mañana, para volar entre el 23 de septiembre de 2025 y el 25 de marzo de 2026.

Además, los clientes inscritos en BancoEstado que compren en la página de JetSMART iniciando sesión como clientes BancoEstado obtendrán un 10% adicional de descuento, acumulable con las promociones vigentes.

“Con este TravelSMART volvemos a adelantarnos al mercado para que más personas puedan planificar sus viajes con anticipación y aprovechar precios realmente ultra bajos. Nuestro compromiso es que cada vez más chilenos y sudamericanos puedan volar SMART”, Aseguró el gerente comercial de JetSMART, Pablo García.

De esta manera, la aerolínea continúa consolidando su propuesta de valor basada en ofrecer más oportunidades para viajar a precios bajos, con seguridad, eficiencia y en aviones nuevos.

