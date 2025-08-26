Pago anual del Bono Trabajo Mujer: Así puedes consultar el monto que recibirás

26 ag. 2025 - 07:00 hrs.

El jueves 28 de agosto se realizará el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) que otorga un monto de hasta $678.028 a quienes hayan escogido la modalidad de pago anual de este bono.

El beneficio está dirigido a trabajadoras de entre 25 y 59 años, pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, que cumplan con las condiciones establecidas.

Consulta tu monto del pago anual del BTM

Si eres beneficiaria del pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, puedes conocer el monto que te corresponderá ingresando al sitio del Sence (clic aquí). Allí deberás inicias sesión con tu Clave Única para conocer qué monto te corresponde.

Desde el Sence indicaron que en caso de tener dudas o consultas, puedes llamar gratis al *8088 o al 6007120028 (red fija).

Cabe destacar que el monto que se entrega en el pago anual es de acuerdo a las rentas percibidas el año anterior, es decir, de enero a diciembre de 2024.

¿Cómo se entrega el dinero?

El método de entrega del pago anual del BTM dependerá de la opción que la persona indicó al momento de postular y puede ser:

Depósito en cuenta bancaria o cuenta Rut BancoEstado.

Pago en efectivo, el que se puede cobrar con el carnet de identidad vigente en cualquier sucursal del BancoEstado y ServiEstado.

Para realizar el cobro, quienes solicitaron el pago en efectivo deberán presentarse, con su cédula de identidad vigente, en cualquier sucursal de BancoEstado o BancoEstado Express.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer