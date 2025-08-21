Bono Trabajo Mujer tiene dos pagos en agosto: ¿Cuándo se entregarán?

21 ag. 2025 - 10:00 hrs.

En agosto, el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) tendrá dos pagos. Durante este mes se entregará tanto el pago anual como el mensual, dependiendo de la modalidad que cada beneficiaria haya escogido al momento de postular.

Este bono es entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) a trabajadoras de entre 25 y 59 años, pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, que cumplan con las condiciones establecidas y hayan postulado.

¿Cuándo se entregan los pagos de agosto del BTM?

Los dos pagos del Bono al Trabajo de la Mujer que se entregan en agosto corresponden a: el pago anual y el pago mensual.

El pago anual del BTM se entregará el jueves 28 de agosto de 2025; mientras que el pago mensual del Bono Trabajo Mujer, para quienes escogieron esta modalidad de pago, se otorgará el viernes 29 de agosto.

¿Cuáles son los montos que se pagarán?

Pago anual

A quienes les corresponde el pago anual del BTM pueden recibir un monto máximo que puede llegar a $678.028 y varía según la renta de la beneficiaria de la siguiente forma:

Si tu renta anual fue igual o inferior a $3.390.139: puedes recibir desde $1 hasta $678.028.

Si tu renta anual fue superior a $3.390.139 e igual o inferior a $4.237.674: el monto es cercano al máximo de $678.028.

Si tu renta anual fue superior a $4.237.674 y menor a $7.627.812: recibirás desde $678.028 hasta $1.

Pago mensual del BTM

En caso de las beneficiarias del pago mensual, el monto del BTM puede alcanzar hasta $44.157, dependiendo de la renta de la beneficiaria, según la siguiente tabla:

Si tu renta mensual fue igual o inferior a $294.377: puedes recibir desde $1 hasta $44.157.

Si tu renta mensual fue superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: el monto es cercano al máximo de $44.157.

Si tu renta mensual fue superior a $367.971 y menor a $662.348: recibirás desde $$44.157 a $1.

