Esta semana hay pago anual del Bono Trabajo Mujer: ¿Quiénes lo reciben?

24 ag. 2025 - 19:00 hrs.

Aquellas mujeres que tengan entre 25 y 59 años y que cuenten con una fuente laboral, podrán acceder al Bono Trabajo Mujer, un beneficio económico entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Las mujeres que resulten acreedoras del pago de este bono, podrán escoger la modalidad de entrega del aporte, ya sea este mensual o anual.

¿Quiénes reciben el Bono Trabajo Mujer?

Podrán recibir el bono, las mujeres que cumplan con estos requerimientos:

Tengan entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).

Estén trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).

Tengan cotizaciones al día.

No trabajen en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

No sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Además, hay que tener en cuenta que si se elige el pago anual debe percibir una renta bruta anual inferior a $7.278.446. Mientras que si opta por el pago mensual, debe percibir una renta bruta mensual inferior a $606.537.

Cabe mencionar que se puede postular al Bono al Trabajo de la Mujer durante todo el año y su monto dependerá de la renta de la postulante.

En concreto, la fecha exacta del pago será el viernes 29, para quienes hayan optado por el pago mensual, pero también podrán recibirlo aquellas que optaron por el pago anual en el 2024.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer