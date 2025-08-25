Pago anual del Bono Trabajo de la Mujer: ¿Cuál es el monto?

25 ag. 2025 - 07:00 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio monetario estatal que otorga dinero para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras que tengan entre 25 y 59 años, que trabajen de manera dependiente o independiente y que sean parte del 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

Existen dos modalidades de pago de este beneficio, entre las cuales se puede elegir al momento de hacer la postulación al bono: anual y mensual.

¿Cuál es el monto del pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer?

De esta forma, la modalidad más recomendada, según informa la plataforma del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) es la anual, ya que no está sujeta a la devolución de montos.

El pago se calcula en tres montos, de acuerdo a las rentas brutas percibidas. A partir de esto, se calculará el monto a recibir en el pago.

Así las cosas, el cálculo del dinero que percibirás como pago de bono en su modalidad anual queda de la siguiente forma:

Si tu renta bruta es igual o inferior a $3.390.139: Desde $1 a $678.028

Si tu renta bruta es superior a $3.390.139 e igual o inferior a $4.237.674: Cercano a $678.028

Si tu renta es superior a $4.237.674 e inferior a $7.627.812: Desde $678.028 a $1

El pago puede recibirse a través de un depósito a la Cuenta RUT o una cuenta bancaria, o bien puede ser retirado presencialmente en BancoEstado o ServiEstado.

Cabe recordar que el pago anual del Bono Trabajo a la Mujer tendrá lugar en agosto, y que las postulaciones están abiertas durante todo el año.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer