Pago anual del Bono Trabajo de la Mujer: ¿Cuál es el monto?

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio monetario estatal que otorga dinero para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras que tengan entre 25 y 59 años, que trabajen de manera dependiente o independiente y que sean parte del 40% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

Existen dos modalidades de pago de este beneficio, entre las cuales se puede elegir al momento de hacer la postulación al bono: anual y mensual.

¿Cuál es el monto del pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer?

De esta forma, la modalidad más recomendada, según informa la plataforma del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) es la anual, ya que no está sujeta a la devolución de montos.

El pago se calcula en tres montos, de acuerdo a las rentas brutas percibidas. A partir de esto, se calculará el monto a recibir en el pago.

Así las cosas, el cálculo del dinero que percibirás como pago de bono en su modalidad anual queda de la siguiente forma:

  • Si tu renta bruta es igual o inferior a $3.390.139: Desde $1 a $678.028
  • Si tu renta bruta es superior a $3.390.139 e igual o inferior a $4.237.674: Cercano a $678.028
  • Si tu renta es superior a $4.237.674 e inferior a $7.627.812: Desde $678.028 a $1

El pago puede recibirse a través de un depósito a la Cuenta RUT o una cuenta bancaria, o bien puede ser retirado presencialmente en BancoEstado o ServiEstado.

Cabe recordar que el pago anual del Bono Trabajo a la Mujer tendrá lugar en agosto, y que las postulaciones están abiertas durante todo el año.

