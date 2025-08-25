Guía de Fondas de Fiestas Patrias 2025: Revisa los artistas, precios y panoramas de los mejores eventos dieciocheros

25 ag. 2025 - 16:00 hrs.

Cuatro días de celebración son los que habrá este año para conmemorar los 215 años desde la Primera Junta Nacional de Gobierno, momento en que se dio inicio a la Independencia de Chile y que hoy recordamos con las Fiestas Patrias.

En concreto, los festejos de Fiestas Patrias se extenderán desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre, teniendo en consideración que se podría agregar como feriado el miércoles 17, luego de que la diputada Camila Musante presentara un proyecto de ley que busca declarar este día como feriado.

A la fecha ya se están organizando los eventos dieciocheros para celebrar y compartir en estas Fiestas Patrias, también conocidos como "fondas". Es más, muchos de estos ya tienen a la venta las entradas para ser parte de las festividades.

Variedad de comidas tradicionales, música en vivo, juegos y más, es lo que ofrecen las principales fondas en la Región Metropolitana, pero también en otras ciudades del país. Es por eso que la recomendación es ir por tus entradas si deseas ser parte de algunos de los eventos que te mostramos a continuación.

Guía de fondas 2025: Los mejores panoramas para Fiestas Patrias

A continuación, conoce detalles de las principales fondas que se desarrollarán durante las Fiestas Patrias, de modo que puedas elegir el mejor panorama para disfrutar en familia o con amigos:

La Gran Fonda de Chile

Entre el 17 y el 21 de septiembre, el Parque O'Higgins nuevamente albergará a "La Gran Fonda de Chile", con grandes artistas confirmados como Amar Azul, Leo Rey, Los Vásquez, Zúmbale Primo, entre otros.

La preventa actual estará disponible hasta el 31 de agosto en Ticket Plus, con la entrada general a $11.500. Desde el 1 de septiembre subirá a $14.950, mientras que el valor en puerta será de $16.000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA GRAN FONDA DE CHILE ?? (@lagranfondadechile)

Fiesta de La Pampilla

Si bien aún no se revela la cartelera, la Fiesta de La Pampilla en la región de Coquimbo este año promete, pues el Concejo Municipal aprobó un histórico presupuesto para su realización: $1.600 millones.

Del 17 al 20 de septiembre, los shows estelares se presentarán en dos grandes escenarios. En cuanto a los valores de las entradas, se fijaron en $2.000 por persona y $10.000 por vehículo, manteniendo el ticket liberado para menores de 10 años, adultos mayores de 60 años y personas en situación de discapacidad que acrediten con su credencial.

Fonda Corazón de Chile

La comuna de Ñuñoa se prepara para recibir en el Parque Estadio Nacional a las familias desde el 17 al 21 de septiembre, en la Fonda Corazón de Chile que contará con la presencia de Santa Feria, Américo, Garras De Amor, Tomo Como Rey, Viking 5, Standly y más.

Además, habrá juegos típicos, cuecódromo y lo mejor de la gastronomía nacional. Las entradas tienen un costo de $11.500 para público general, mientras que los adultos mayores tienen un costo preferencial de $5.750 y se pueden adquirir a través de Ticketpro en el siguiente enlace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fonda Ñuñoa (@fondacorazondechile)

Fiesta Criolla Sporting

En el Espacio Sporting de Viña del Mar será la Fiesta Criolla Sporting, uno de los principales eventos en la región de Valparaíso que tendrá comida típica, música en vivo y juegos tradicionales entre el 17 y el 21 de septiembre. Más información en la cuenta de Instagram de los organizadores.

Semana de la Chilenidad

Denominada como "la fiesta familiar más linda de Chile", la Semana de la Chilenidad se celebrará entre el 17 y el 21 de septiembre en el Parque Padre Hurtado de La Reina. El grupo musical Entremares y el humorista Bombo Fica serán los números estelares.

Hasta el 31 de agosto, los interesados pueden comprar pases por uno, tres o los cinco días de festejo, desde $12.000 para el público general en Ticket Plus. Ya desde septiembre, las entradas estarán desde los $14.000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Semana de la Chilenidad ??? (@semanachilenidad)

Fonda Doña Florinda y Fonda Doña Rosa

En el Parque Deportivo La Araucana de La Florida se festejará la Fonda Doña Florinda, del 18 al 21 de septiembre. Los asistentes disfrutarán de la música de Chico Trujillo, Ráfaga, Américo, Santa Feria, Noche de Brujas, entre otros.

Incluido el cargo por servicio, las entradas están desde los $13.800 en Punto Ticket. A partir de septiembre, una vez que venzan las preventas, las generales alcanzarán los $19.550.

Por otro lado, un evento similar será la Fonda Doña Rosa, a celebrarse en el Hipódromo en Independencia, del 18 al 21 de septiembre. Tanto el valor de las entradas en Punto Ticket, como la cartelera de artistas, son los mismos que los anteriormente mencionados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FONDA DOÑA ROSA (@fondadonarosa.cl)

La Yein Fonda

Para este año, La Yein Fonda cambió de localidad: del 17 al 20 de septiembre, su oferta que mezcla cueca, cumbia y rock & roll se desarrollará en Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

La cartelera de artistas y los precios se revelarán en los próximos días; mientras tanto, los interesados pueden registrarse en el sitio web oficial para obtener un 20% de descuento en el valor de las entradas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Yein Fonda (@layeinfonda)

Fonda Fiebre del Memo

En la previa de las Fiestas Patrias, en el centro de eventos Munich Malloco en Peñaflor, se realizará la Fonda Fiebre del Memo, a partir de las 11:00 horas del sábado 13 de septiembre.

Artistas como Amar Azul, Santa Feria, Agrupación Marilyn, Américo, Un Poco de Ruido y Shamanes Crew dirán presente en el emblemático evento, cuyo valor de las entradas de preventa es de $30.000 en Passline.

Todo sobre Fiestas Patrias