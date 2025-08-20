¿Cuándo se aplaude en la cueca? La guía para no equivocarse en Fiestas Patrias

20 ag. 2025 - 15:57 hrs.

Uno de los protagonistas indiscutidos de las Fiestas Patrias es la cueca y, aunque muchos no dominen sus pasos e improvisen al bailar, lo que nunca falta es el aplauso que acompaña la música.

Sin embargo, aunque el aplauso parece sencillo, suele hacerse de forma incorrecta, ya que por extraño que parezca, en la cueca, el aplauso no debe seguir la melodía, sino el bajo, como explica Rodrigo Ludi en su Instagram.

¿Cuándo se aplaude en la cueca?

Comúnmente las personas aplauden en los tiempos 1-2 y 4-5 del compás de la cueca, siguiendo la melodía o el canto. Sin embargo, lo correcto sería aplaudir en los tiempos 2-3 y 5-6 que es donde entra el bajo, ya que ahí se seguiría la base rítmica de la cueca.

Así lo explicó Ludi mediante su cuenta de Instagram @ludicoral, quien que la confusión se produce porque la melodía puede dar la impresión de una estructura binaria simple.

"A veces la cueca melódicamente lo permite (frases que caen en tiempo 1). Pero el bajo tradicional chileno no entra en el tiempo 1: entra marcando el 2 y el 5 (con resolución en el 3 y el 6), reforzando la percepción compuesta y no simple", detalló.

De esta manera, cuando entra el bajo a la cueca en los tiempos 2-3 y luego en 5-6, genera un efecto de tensión y resolución interna dentro del compás. Por eso, "los bailarines experimentados y músicos tradicionales aplauden en esos momentos, que no coinciden necesariamente con los tiempos fuertes del compás, sino con los acentos ejecutados por los instrumentos (psicología de la percepción rítmica)", detalló.

Y es que la percepción de una persona que no está instruida en el tema, hará que aplauda en las sílabas más acentuadas de la melodía o cuando empieza el compás y no necesariamente cuando inicia el bajo, como debería ser.

En cuanto al origen de este "error", Rodrigo comentó que en muchas ocasiones no se enseña la forma correcta de aplaudir, sino que se imita, lo que hace que sea costumbre que en eventos masivos se aplauda en los tiempos 1-2 y 3-4.

Fue así como precisó que "solo quienes han sido formados desde el baile tradicional o desde la música folclórica de país entienden por qué el aplauso va en 2-3 y 5-6: sigue al cuerpo del compás, no a la cabeza".

Finalmente y aunque lo común sea dejarse llevar por la melodía y la entrada del canto, el aplauso en la cueca debe ir con el bajo, marcando los tiempos 2-3 y 5-6 para mantener la esencia rítmica del baile nacional.

