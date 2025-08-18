¡Orgullo nacional!: Empanada chilena se posiciona entre los 50 mejores "pasteles salados" del mundo

18 ag. 2025 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez falta menos para que llegue el 18 de septiembre, y uno de los platos favoritos para celebrar Fiestas Patrias es la empanada, la cual fue recientemente destacada por la revista Taste Atlas como uno de los 50 mejores "pasteles salados" del mundo.

El nuevo ranking fue elaborado por el medio estadounidense el pasado domingo, y posicionó a la tradicional preparación chilena en el lugar 34 a nivel mundial.

Empanada chilena entre los 50 mejores "pasteles salados" del mundo

"Estas empanadas semicirculares se suelen hornear. Aunque se preparan y consumen durante todo el año, las empanadas chilenas son especialmente populares durante las Fiestas Patrias en septiembre", señaló el medio.

Además, añadieron que "durante la Semana Santa, la carne de res está prohibida por motivos religiosos, por lo que estas empanadas suelen rellenarse de queso y mariscos. Se recomienda acompañarlas con una copa de vino tinto".

La empanada no fue el único plato sudamericano que apareció en el ranking, ya que en décimo lugar mundial quedaron las empanadas tucumanas, oriundas de Argentina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TasteAtlas (@tasteatlas)

En tanto, a nivel latinoamericano, la empanada chilena se consagró en el tercer lugar, siendo antecedida por las ya mencionadas empanadas tucumanas y por el pastel de Brasil, que quedó en séptimo lugar a nivel mundial.

Con respecto al primer lugar del ranking, el "pazarske mantije", de Serbia, fue coronado como el absoluto ganador. Taste Atlas definió esta preparación como una masa estirada, que "se unta con mantequilla y luego se rellena con carne molida, sal, pimienta, cebolla y un poco de aceite. Una vez rellena, se forman bolitas, se colocan en una sartén y se hornean, tradicionalmente, en hornos antiguos, lo que les da su sabor y aroma únicos".