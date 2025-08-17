¿Cuándo es el próximo feriado?: Revisa el calendario completo

17 ag. 2025 - 19:00 hrs.

A la fecha, ya se han concretado nueve de los 16 feriados que estaban calendarizados para este 2025, el último fue el del pasado viernes 15 de agosto en que se conmemoró la Asunción de la Virgen María.

Por tanto, para lo que queda del año restan siete festivos para los próximos meses, siendo el más próximo el que ocurrirá en septiembre.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Pero no se trata de solo un feriado, sino que de dos, los cuales permitirán tener un fin de semana largo, pues coinciden con jueves y viernes.

Se trata de los feriados de Fiestas Patrias, que este año corresponden al jueves 18 de septiembre y viernes 19 del mismo mes, ambos en calidad de irrenunciables.

A un mes de la celebración, la diputada Camila Musante (Ind- - PPD) presentó un proyecto de ley que propone declarar como feriado el miércoles 17 de septiembre, puesto que ella señala que, "permite la ocurrencia de un sinnúmero de consecuencias positivas para la ciudadanía y también para la economía".

Todos los feriados que restan en 2025

De este modo, los 7 feriados que quedan para el 2025 son los siguientes:

Jueves, 18 de septiembre - Fiestas Patrias ( Irrenunciable ).

). Viernes, 19 de septiembre - Día de las Glorias del Ejército ( Irrenunciable ).

). Domingo, 12 de octubre - Encuentro de Dos Mundos.

Viernes, 31 de octubre - Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Sábado, 01 de noviembre - Día de Todos los Santos.

Lunes, 08 de diciembre - Inmaculada Concepción.

Jueves, 25 de diciembre - Navidad (Irrenunciable).

