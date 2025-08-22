Transelec busca trabajadores: ¿Cuáles son las vacantes disponibles y cómo puedo postular?

22 ag. 2025 - 18:30 hrs.

El grupo Transelec, compañía de transmisión de energía, que tiene un 89,6% de participación en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Chile, está en busca de trabajadores para sus operaciones en el país.

La empresa tiene ofertas de trabajo disponibles para distintas regiones, tales como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Región Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles?

Algunas de las ofertas de trabajo de Transelec, vigentes al 22 de agosto de 2025, son:

Ingeniero de contratos (Tocopilla)

Coordinador/A de ingeniería (Tocopilla)

Operador regional (Cerro Navia)

Especialista en comunidades y valor social (Las Condes)

Site Manager (Ancud)

ITO Control Documental (Iquique)

Ejecutivo/a de gestión de contratos (Las Condes)

Analista de estrategia de activos (Las Condes)

Jefe oficina técnica (Antofagasta)

Ingeniero de proyectos operacionales (Coquimbo)

¿Cómo puedo postular?

Todas las vacantes laborales de Transelec en Chile se pueden conocer en el perfil que la compañía tiene en el portal de ofertas laborales Trabajando.cl (clic aquí).

Una vez en el sitio hay que hacer clic en "ver todos los empleos" para conocer el listado completo de vacantes, las que además se pueden filtrar según sueldo, ubicación y jornadas de trabajo. También se puede buscar una oferta en específico en el buscador disponible.

Al hacer clic en alguna vacante aparecerá la descripción del cargo, además de los requisitos y funciones del puesto de trabajo. Para postular habrá que hacer clic en "postula fácil" y seguir los pasos indicados en el sistema.

Todo sobre Ofertas Laborales