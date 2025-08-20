Sueldos alcanzan los 2,4 millones: Conoce las ofertas laborales disponibles en el Ministerio de las Culturas y cómo postular

20 ag. 2025 - 18:00 hrs.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene la principal función de colaborar "en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas que contribuyan al desarrollo cultural y patrimonial de manera armónica y equitativa", según dicta su sitio web.

Para lograr sus propósitos a nivel nacional, constantemente está actualizando su listado de ofertas laborales para captar a trabajadoras y trabajadores comprometidos con el servicio público.

Hoy, el ministerio posee vacantes en cargos que se ejercen en distintas comunas de Chile, tanto en Santiago como en regiones del norte, centro y centro sur. Como se trata de un aviso de empleo para una entidad pública, los aspirantes pueden conocer de antemano el sueldo del puesto, los que en algunos casos superan los $2,4 millones.

¿Qué ofertas laborales tiene el Ministerio de las Culturas?

A continuación, revisa los empleos que dispone esta secretaría de Estado en los diferentes organismos que están bajo su alero, junto con sus salarios brutos mensuales y la ubicación geográfica de donde se desempeñan sus funciones:

Guardia de seguridad (Vicuña, región de Coquimbo): $1 . 044.130

. Guardia de seguridad (Ancud, región de Los Lagos): $1.044.130

Guardia de seguridad (Talca ): $1.044.130

Profesional Gestor Convenios Regionales (Temuco): $2.418.096

Técnico(a) de Certificaciones para el Archivo Regional del Maule (Talca): $ 1.011.064

Encargado(a) de Colecciones Arqueológicas para Museo Mapuche de Cañete: $ 2.466.516

Administrativo(a) de Atención de Usuarios Servicios Bibliotecarios para Programa de Bibliometro, Región de Metropolitana: $1.011.064

¿Cómo postular para trabajar en el Ministerio de las Culturas?

El listado de los avisos de empleo está en el sitio web Empleos Públicos. Para conocer las vacantes del organismo, en el buscador de la plataforma se debe escribir "Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio" y hacer clic en las que se despliegan.

En la misma plataforma, una vez que se encuentre la oferta de interés, el usuario debe pinchar el botón "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con el RUT y la contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

