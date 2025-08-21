Conaf busca 3.500 brigadistas forestales: ¿Cómo puedo postular?

21 ag. 2025 - 16:30 hrs.

El Gobierno, a través del ministerio de Agricultura y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) abrió una nueva convocatoria para incorporar brigadistas forestales para el periodo de mayor ocurrencia de incendios forestales 2025–2026.

Conaf está en busca de 3.500 brigadistas para las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, explicó que “son 3.500 puestos de trabajo que se están lanzando para la postulación regional. Ellos están distribuidos desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la de Magallanes, para formar parte de nuestros equipos entre septiembre de este año hasta el mes de mayo del próximo año aproximadamente”.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para incorporarse como postular como brigadista forestal de Conaf son:

Tener nacionalidad chilena o extranjera con situación migratoria al día.

Edad mínima: 18 años (mayor para cargos con conducción de vehículos).

Educación básica completa.

Cédula de identidad vigente.

Salud compatible con el cargo.

No contar con antecedentes penales.

¿Cómo puedo postular?

Para postular al cargo de brigadista forestal de Conaf debes completar los formularios de inscripción por cada región (encuéntralos aquí).

El proceso de postulación de los brigadistas contempla seis etapas: convocatoria; recepción de antecedentes; verificación de requisitos; evaluaciones (físicas, técnicas, psicolaborales); selección y contratación. La convocatoria se mantendrá abierta hasta completar los cupos disponibles.

Los postulantes a brigadistas que resulten seleccionados recibirán capacitación especializada en comportamiento del fuego, uso de herramientas y equipos, seguridad y protocolos operativos, además de entrenamiento práctico en terreno.

