Feriado por natalicio de Bernardo O'Higgins: Estas son las comunas que tendrán día festivo

20 ag. 2025 - 00:00 hrs.

Los feriados son un tema que siempre genera interés, especialmente para la mayoría de los trabajadores y los estudiantes, porque son la oportunidad en que tienen permitido ausentarse de sus responsabilidades para descansar en familia o con amigos.

Tras el reciente fin de semana largo, propiciado por la Asunción de la Virgen celebrada el viernes 15 de agosto, en los próximos días habrá otro festivo, pero uno especial.

Resulta que este miércoles 20 de agosto es feriado por el natalicio de Bernardo O'Higgins, uno de los próceres de la Independencia de Chile. Sin embargo, la jornada será de descanso para los habitantes de solo dos localidades, no para todo el país.

¿Cuáles son las únicas comunas que celebran el feriado del 20 de agosto?

A modo de contexto, los chilenos celebran dos tipos de feriados: los generales y los específicos. Estos últimos corresponden al 7 de junio —por el Asalto y Toma del Morro de Arica, celebrado solo en la región de Arica y Parinacota— y el 20 de agosto por el citado motivo.

En vez de celebrarse a nivel nacional, el festivo del miércoles lo podrán disfrutar exclusivamente los habitantes de Chillán y Chillán Viejo, en la región de Ñuble, dado que esas fueron las tierras en donde nació el político y militar chileno en 1778.

Tal es la importancia del natalicio, que hay dos leyes que establecen el feriado para ambas comunas. La primera es de 1966, pero declaraba el festivo solo para escolares. En 2014, el segundo gobierno de Michelle Bachelet lo amplió para todos los vecinos de las dos localidades.

Próximos feriados en Chile

De no aprobarse un proyecto de ley que establezca un nuevo día de descanso para el país —como el que propone la diputada Camila Musante para declarar festivo el 17 de septiembre—, los próximos feriados generales que restan en 2025 son:

Jueves 18 de septiembre : Primera Junta Nacional de Gobierno.

: Primera Junta Nacional de Gobierno. Viernes 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército.

: Día de las Glorias del Ejército. Domingo 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Viernes 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Domingo 16 de noviembre : Elecciones Presidenciales y Parlamentarias.

: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Domingo 14 de diciembre : eventual segunda vuelta Elecciones Presidenciales.

: eventual segunda vuelta Elecciones Presidenciales. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

