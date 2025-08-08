¿Por qué es feriado el 15 de agosto en Chile?

08 ag. 2025 - 10:30 hrs.

Se acerca el primer fin de semana largo del segundo semestre, debido al feriado del próximo viernes 15 de agosto. Mientras algunos lo aprovecharán para descansar, otros seguramente saldrán de Santiago para disfrutar de las bondades de las regiones vecinas.

Recordar que la segunda mitad de 2025 se caracteriza por estar cargado de festivos: los seis meses que lo componen tendrán, al menos, un día libre para gran parte de los trabajadores. De los que restan, la mayoría cae en una jornada hábil, mientras que los cuatro restantes serán un sábado o domingo.

¿Por qué es feriado el 15 de agosto?

La quincena del octavo mes del año es feriado por una importante conmemoración religiosa en Chile y el mundo: la Asunción de la Virgen. Tal es su relevancia, que en enero de 1915, durante el gobierno del Presidente Ramón Barros Luco, se promulgó una Ley que determinaba el 15 de agosto de cada año como festivo.

Pero, ¿qué significa la Asunción de la Virgen María? En simple, fue cuando la madre de Jesús fue elevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida en la tierra.

En términos del Vaticano, en cambio, "dado que la muerte y la corrupción del cuerpo humano son una consecuencia del pecado, no era conveniente que la Virgen María —libre de pecado— se viera afectada por ellos (...) El hecho de que María esté ya en el cielo en cuerpo y alma es para nosotros un motivo de alegría, de felicidad, de esperanza", señala en su web.

Próximos feriados en Chile

A continuación, revisa cuáles son los próximos feriados que restan en el país después del viernes 15 de agosto:

Jueves 18 de septiembre : Primera Junta Nacional de Gobierno.

: Primera Junta Nacional de Gobierno. Viernes 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército.

: Día de las Glorias del Ejército. Domingo 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Viernes 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Domingo 16 de noviembre : Elecciones Presidenciales y Parlamentarias.

: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Domingo 14 de diciembre : eventual segunda vuelta Elecciones Presidenciales.

: eventual segunda vuelta Elecciones Presidenciales. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

