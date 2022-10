¿No cobraste el Aporte Familiar Permanente? Revisa con tu RUT si tienes pendiente el pago del ex Bono Marzo

14 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Se entregó a partir de febrero de este año, pero es posible que aún existan familias que no han cobrado el Aporte Familiar Permanente, beneficio más conocido como ex Bono Marzo, y cuyo monto puede vencer si no es retirado dentro de pocas semanas por determinadas personas.

Sus principales beneficiarias son las familias más vulnerables de nuestro país, quienes pueden cobrar $52.710 por carga familiar, según corresponda el caso. De esta manera, considerando la actual crisis inflacionaria, este pago puede funcionar como una ayuda inesperada para el bolsillo.

Todo sobre Bono Marzo

¿Hasta cuándo hay plazo para cobrar el ex Bono Marzo?

A principios de año hubo tres fechas distintas de pago, entre febrero y marzo, estando cada una dirigida para un grupo específico de personas que cumplían determinadas condiciones. Estas fechas eran las siguientes:

Grupo 1: 15 de febrero.

Grupo 2: 1 de marzo.

Grupo 3: 15 de marzo.

Según explica el Instituto de Previsión Social (IPS), los beneficiarios y beneficiarias del ex Bono Marzo que no lo han cobrado todavía, tienen nueve meses para efectuar el trámite, contabilizando desde que se emitió el documento de pago.

Por lo tanto, el aporte vence a partir de las siguientes fechas:

Para el grupo 1: desde el 15 de noviembre.

Para el grupo 2: desde el 1 de diciembre.

Para el grupo 3: desde el 15 de diciembre.

El llamado a cobrar el ex Bono Marzo antes que venza está dirigido exclusivamente a las personas que no son beneficiarias del IPS —no reciben alguna ayuda monetaria desde este organismo— ni poseen o tienen bloqueada la Cuenta RUT, por lo que deben hacer de forma presencial el cobro.

¿Quiénes pueden consultar por el cobro pendiente del bono?

Pueden consultar por un eventual cobro pendiente del ex Bono Marzo aquellas personas que reúnan las siguientes condiciones:

Cobraban el Subsidio Familiar al 31 de diciembre de 2021. Les corresponde un pago del Aporte Familiar Permanente por cada causante de ese subsidio.

Pertenecían al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades al 31 de diciembre de 2021. Les corresponde un pago del Aporte Familiar Permanente por familia.

Cobraban la Asignación Familiar o la Asignación Maternal al 31 de diciembre de 2021. Les corresponde un pago del Aporte Familiar Permanente por cada carga.

Consulta con tu RUT si debes cobrar el Aporte Familiar Permanente

Las personas que deseen conocer si tienen que cobrar el Aporte Familiar Permanente, deben ingresar al buscador habilitado por Chile Atiende en el siguiente link (pincha aquí).

Allí hay que anotar el RUT y fecha de nacimiento. Luego hay que hacer clic en "Consultar" y el sistema entregará la información solicitada.

Todo sobre Beneficio Familiar