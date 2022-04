Propuesta de nuevo IFE: ¿Qué familias recibirían los pagos del posible beneficio?

06 abr. 2022 - 06:00 hrs.

El diputado socialista Jaime Naranjo solicitó al Gobierno que considere la chance de restablecer el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo beneficio —según sus propias palabras— debiese estar integrado en el paquete que anunciaría La Moneda en los próximos días.

"He sido partidario y se lo he hecho saber a las autoridades, de que no debiéramos descartar impulsar nuevamente el IFE. A lo mejor no hacer un IFE tan universal, como lo hubo el año anterior, pero sí uno mucho más focalizado y que pueda ir en ayuda de esas familias", sostuvo el congresista.

La solicitud ocurre cuando el Gobierno ya adelantó las medidas económicas —que detallará en los próximos días— para apoyar a las familias en medio de la crisis.

¿Qué grupos serían los beneficiarios?

Durante los primeros días, el congresista decía tener la impresión de que las ayudas del Gobierno no serían tan "amplias como uno esperaría, y ahí no descartaría plantearse el IFE como una posibilidad".

En ese punto, primero propuso que los beneficiarios del posible nuevo IFE serían los sectores productivos pequeños, "también sectores de clase media, que necesitan enfrentar sus deudas hipotecarias, de salud; como también abordar la situación de mujeres que son jefas de hogar", añadió.

Con el transcurso de los días, Naranjo profundizó más en su idea: "Quizá los montos del IFE pueden ser menores a los que en algún momento se establecieron", cuando en 2021 llegó a un máximo de $887 mil para las familias compuestas por diez personas o más.

"Lo importante es que el 60% más vulnerable de nuestro país no quede en una situación de abandono ni de olvido frente a esta crisis sanitaria y económica que aún persiste", planteó.

Por ende, a diferencia de cómo ocurrió en los meses finales de 2021, este eventual IFE no sería universal, sino que estaría focalizado en las personas que pertenecerían al 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

¿En qué meses se pagaría este posible IFE?

Para tener claridad sobre la propuesta, lo que está haciendo Naranjo es netamente una petición al Gobierno; es decir, no es un proyecto de ley ni tampoco un proyecto de resolución. Por lo tanto, solo hasta que un diputado o senador presente una iniciativa legal, el Congreso Nacional no tramitará una posible reinstauración del IFE.

De todos modos, en caso de que el Ejecutivo considere la solicitud, el socialista indica que los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia podrían entregarse en los meses de invierno, específicamente en junio, julio y agosto.

"Creo que las medidas que ha tomado el Gobierno para enfrentar la crisis son una buena señal, pero aún son insuficientes para abordar la grave situación que viven las familias vulnerables y que no tienen trabajo (...) a las cuales muchas de esas ayudas no les van a llegar", concluyó.

