Quinto retiro: ¿Por qué fue rechazada la discusión del proyecto de René Alinco?

El martes 15 de marzo, el diputado René Alinco presentó una iniciativa para concretar el quinto retiro de fondos de las AFP, lo que permitiría extraer a los afiliados desde el 10% o la totalidad de los ahorros previsionales.

Con esa medida iban a ser cuatro las que tenían el mismo objetivo. Las otras dos iniciativas pertenecen a Pamela Jiles y Félix González; mientras que la restante a Jorge Durán, quien propone el retiro del 100% de los fondos.

Sin embargo, la iniciativa de Alinco sufrió un duro revés este miércoles 16, dado que no podrá ser discutido en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP

¿Por qué se rechazó el quinto retiro de Alinco?

El secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, explicó: "Ese proyecto, en atención a que esta Cámara rechazó en diciembre del año pasado un proyecto cuya idea matriz es similar (refiriéndose al cuarto retiro del 10%), tenemos que dejar suspendida su tramitación hasta la fecha que cumpla el año que establece la Constitución”.

Más en detalle, cuando el cuarto retiro fue desechado, automáticamente quedó inhabilitada la presentación de algún proyecto que fuese similar. Según palabras del secretario, la idea matriz del texto de Alinco busca lo mismo que aquella rechazada iniciativa.

¿Cuándo serían discutidos los otros proyectos?

Descartada la idea de Alinco, quedan los proyectos de Jiles y González, además del de Durán. Estos deberían ser discutidos una vez que se conforme la comisión de Constitución de la Cámara Baja, es decir, cuando queden definidos los nombres y cargos de la instancia.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, manifestó que "serán esos nuevos miembros y ese nuevo presidente o presidenta quienes deberán tomar la decisión respecto de darle tramitación o no y en qué momento. No es una decisión que me va a corresponder en una primera instancia a mí".

Lo cierto es que esos nombres ya quedaron definidos este 15 de marzo. La presidenta de la comisión de Constitución ahora es la diputada Karol Cariola, de quien dependerá poner en tabla el quinto retiro. Cabe precisar que la parlamentaria es la primera mujer en la historia de Chile en presidir dicha comisión.

Agradezco el honor que me conceden mis colegas, de ser la primera mujer en la historia de nuestro país, en presidir la comisión de constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas. pic.twitter.com/z8L3PB14ez — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) March 15, 2022

De los trece miembros totales, ocho corresponden a oficialistas (adherentes al Presidente Gabriel Boric) y cinco opositores. Al menos en esta pasada, el quinto retiro tendrá una compleja discusión, considerando que el Gobierno está en contra de la iniciativa.

Con todo, como ya está definida la comisión de Constitución, marzo o inclusive abril podrían ser meses clave para que comience la discusión legislativa de una eventual nueva extracción de los fondos de las AFP.

Todo sobre Retiro Fondos AFP