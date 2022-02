Clases presenciales en marzo: ¿Cuál es la postura del próximo gobierno de Gabriel Boric?

El número de contagios en Chile producto de la pandemia por Covid-19 nuevamente ha subido, llegando a cifras históricas de más de 30 mil casos diarios en los últimos días.

A raíz de lo anterior, algunos personeros de la educación han comenzado a poner en duda el retorno a clases presenciales de los estudiantes, el que está previsto para este 2 de marzo, de acuerdo a lo planteado por el actual gobierno.

Tal es el caso del presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, quien indicó que "no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos".

"Hoy, mayoritariamente, no están las condiciones para volver a clases presenciales porque no están las confianzas en los padres y apoderados, porque no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos", expresó al diario El Mercurio.

¿Cuál es la postura del próximo gobierno?

Recientemente, el Presidente electo Gabriel Boric conversó con el exlíder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, diálogo en que abordó los principales desafíos de su gobierno.

En la ocasión, destacó entre sus primeras urgencias el encontrar la manera de que los colegios vuelvan a clases presenciales, una opinión que ya había manifestado anteriormente.

En entrevista con Tolerancia Cero, señaló estar dispuesto "a comprarme cualquier problema para tratar de enfrentar la crisis que es de largo plazo (...) yo espero en el Colegio de Profesores un aliado".

"Vamos a conversar con el Colegio de Profesores y todas sus organizaciones, para justamente facilitar el retorno a clases. Todas las medidas de seguridad, mejorar las condiciones de infraestructura, tener planes de innovación también respecto al aula", agregó.

¿Qué dice el próximo ministro de Educación?

En tanto, el futuro ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), había comentado a Tele13 Radio que es posible "repensar" la obligatoriedad del retorno a clases presenciales, fijada para el próximo 2 de marzo por el actual gobierno.

"La obligatoriedad queda puesta en este gobierno, lo que sí podemos hacer desde el 11 de marzo es repensarla", sostuvo en aquella oportunidad.

Sin embargo, días después, el futuro jefe de cartera declaró que "nunca nos retractamos respecto de que siempre hay que revisar, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, hay que repensar todas las políticas, pensando en el interés superior de los niños".

"Pero en ningún caso eso significa... y en eso no nos perdemos, esperamos que la presencialidad sea la regla", aclaró.

