"Con mi plata no": ¿De qué se trata la iniciativa popular que será discutida en la Convención?

El martes 1 de febrero terminó el plazo para apoyar a las Iniciativas Populares de Norma (IPN) que se discutirán en la Convención Constitucional y que, posiblemente, podrían estar contempladas en la eventual Nueva Constitución Política de Chile.

Para que estas normas sean revisadas por las comisiones temáticas y por el Pleno del órgano redactor, las propuestas necesitaban el patrocinio de al menos 15 mil personas, siendo 73 IPN las que lograron ese nivel de apoyo.

Entre todas estas, la más votada fue "Con mi plata no - Defiende tus ahorros previsionales", la cual incluso reunió más de 60 mil firmas (contabilizado hasta la mañana de este miércoles 2 de febrero).

¿En qué consiste esta norma?

El fin principal de "Con mi plata no" es resguardar la propiedad privada de los fondos previsionales, actualmente acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Según la descripción en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención, la iniciativa busca que "la Nueva Constitución debe garantizar que nuestros fondos son y seguirán siendo de nuestra propiedad".

"No reconocer este derecho, es negar el esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras, y no reconocer que estos fondos sean heredables implica desconocer que nuestro trabajo no es sólo para nosotros mismos, sino que también para proteger a nuestras familias", indican los autores de la medida.

Ante el tema de las bajas pensiones, además se busca que el Estado se haga cargo de quienes por distintas situaciones cotizaron menos a través de una "Pensión Básica Universal" (PBU), financiada con impuestos generales, pero no con los fondos privados que los trabajadores tienen en sus cuentas individuales.

¿Qué debería considerar la Nueva Constitución?

Según los autores de esta iniciativa, la nueva Carta Magna debería considerar los siguientes puntos:

Que se garantice la propiedad de los fondos actuales y futuros y que éstos sean heredables. Que se consagre la libertad de elegir entre instituciones públicas y/o privadas. Que el Estado vele porque hombres y mujeres reciban igual pensión a igual monto ahorrado. Que el Estado garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales.

Los autores de "Con mi plata no" también entregaron una propuesta de articulado para que quede reflejado en la Nueva Constitución, si es que esta norma consigue eventualmente los votos favorables de 2/3 del pleno.

Dentro de esta propuesta, que puedes revisar aquí, lo más importante sería el siguiente "artículo transitorio":

"Las cuentas de capitalización individual existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, abiertas en conformidad al Decreto Ley N° 3.500, de 1981, permanecerán íntegramente vigentes hasta la utilización total de los fondos por el respectivo titular, cotizante, pensionado o heredero ".

". "En ningún caso la ley podrá expropiar, nacionalizar ni reducir los fondos de estas cuentas o afectarlas a un destino o titular distinto de la pensión del cotizante o de sus herederos", agrega el artículo.

