Bono de vacaciones: ¿Cuál es el monto del beneficio y cuándo se paga?

Uno de los beneficios que se discutió durante el reajuste salarial al sector público entre el Gobierno y los gremios representantes fue el bono de vacaciones.

Este beneficio se otorga a través de la Ley 21.196 que precisamente reajusta las remuneraciones de los funcionarios estatales, además de concederles aguinaldos y otros aportes económicos.

¿Cuál es el monto del bono de vacaciones?

Más en detalle, el bono de vacaciones lo reciben los trabajadores del sector público que tengan una renta líquida mensual menor a $2.790.225. Tras el reajuste salarial, los nuevos montos del bono de vacaciones para 2022 son:

$100.000 para los trabajadores con una remuneración líquida que sea igual o inferior a $842.592

$50.000 para aquellos trabajadores con una remuneración líquida superior a $842.592 e inferior a $2.790.225.

¿Cuándo se paga el bono de vacaciones?

Este beneficio se paga durante enero de 2022, junto con la remuneración mensual, por lo que no es necesario realizar una postulación para ser beneficiario.

Cabe destacar que el monto a recibir por el bono de vacaciones no es imponible, ya que no constituirá renta para ningún efecto legal, por lo que no estará afecto a descuentos de salud ni pensión.

