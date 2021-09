Cuarto retiro del 10%: ¿Cómo puedo saber cuánto dinero tengo en la AFP?

El proyecto que busca materializar un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones de la AFP actualmente está siendo discutido por los parlamentarios.

El pasado miércoles 1 de septiembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas discutió en general el proyecto y aprobó la idea de legislar el cuarto retiro de fondos, con siete votos a favor y seis en contra.

Luego, la iniciativa se tiene que votar en particular, sin embargo, aún no hay una fecha para eso. No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca, indicó que se espera despachar el proyecto a sala antes del 18 de septiembre.

¿Cuánto falta para que se transforme en ley?

Si el proyecto se aprueba en la Cámara de Diputadas y Diputados pasará a segundo trámite en el Senado, donde volverá a ser revisado y votado en general y particular.

Si la iniciativa es aprobada, se despacha y puede convertirse en ley si es que el Presidente de la República lo promulga.

El Mandatario también puede recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para invalidar la iniciativa. En ese caso, el TC definiría si el proyecto se convierte en ley o es catalogado como inconstitucional, desechando toda posibilidad de un cuarto retiro.

¿Cuánto dinero tengo en la AFP?

Pese a que aún no se sabe si el proyecto del cuarto retiro se convertirá en ley, una de las dudas que surge es saber cuál es el saldo que se tiene en la cuenta personal de la AFP.

Los afiliados que deseen saberlo, deben ingresar al sitio web de su respectiva AFP y buscar la opción "ingreso a mi cuenta" o "sucursal virtual", considerando que el nombre cambiará dependiendo de la entidad.

Allí tendrán que ingresar con RUT y contraseña. En caso de haber olvidado la clave de acceso o no cuenten con una, la podrán solicitar o recuperar en la opción dispuesta en la plataforma.

Una vez en el sitio, el cual variará según la AFP, se podrá conocer el monto con el que se cuenta en la sección "Estado de Cuenta" o "Mis Ahorros".

Estos son los sitios oficiales de las AFP:

