IFE Laboral: Así es el paso a paso de cómo postular a los pagos del beneficio

El IFE Laboral es uno de los últimos beneficios anunciados por el Gobierno para apoyar a los trabajadores durante la crisis del coronavirus. Se trata de un aporte que se otorgará durante cuatro meses a quienes cumplan los requisitos.

Según el director del Servicio Nacional de Capacitación (Sence), Ricardo Ruiz de Viñaspre, se ha registrado un promedio de 8 mil postulaciones diarias y eso multiplicado por los días que lleva el subsidio, nos lleva a 80 mil postulaciones".

Sin embargo, es importante precisar que durante agosto las postulaciones no son directamente al IFE Laboral, sino que se hacen vía Subsidio al Nuevo Empleo. Luego, quienes resulten beneficiarios de este subsidio, pasarán automáticamente a recibir los pagos del IFE Laboral.

¿Cuándo comienzan las postulaciones directas al IFE Laboral?

El inicio de las postulaciones directas al IFE Laboral está calendarizado para el miércoles 1 de septiembre. A partir de este día, deben realizar el trámite los trabajadores que encuentren un empleo formal entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre.

Quienes postulen durante este periodo recibirán el primer pago del IFE Laboral a partir del 1 de octubre y se extenderá hasta las primeras semanas de aquel mes.

Por lo tanto, a partir de septiembre, los interesados deben realizar la postulación directamente al IFE Laboral y no a través del Subsidio al Nuevo Empleo.

Paso a paso de cómo postular al IFE Laboral

De todos modos, para postular al IFE Laboral mediante el Subsidio al Nuevo Empleo se debe seguir el siguiente paso a paso:

Ingresa al sitio web www.subsidioalempleo.cl y haz clic en el recuadro de Subsidio al Nuevo Empleo.

y haz clic en el recuadro de En la parte superior de la pantalla aparecerá la opción "Postular al subsidio". Pulsa en ella y luego ingresa tu Clave Única para acceder a la siguiente imagen:

Haz clic en "Postular" y rellena el formulario que aparecerá en pantalla.

y rellena el formulario que aparecerá en pantalla. Debes agregar tus datos personales, de domicilio y de contacto, además de añadir información de tu contrato de trabajo y antecedentes de pago.

En caso de que seas beneficiario del Subsidio al Empleo Joven o del Bono al Trabajo de la Mujer, debes autorizar a Sence a cancelar los pagos de estos aportes durante el plazo de otorgamiento del Subsidio al Nuevo Empleo.

o del debes autorizar a Sence a cancelar los pagos de estos aportes durante el plazo de otorgamiento del Subsidio al Nuevo Empleo. Una vez rellenado el formulario, presiona en "Enviar solicitud".

Sence te enviará un correo electrónico, notificándote si fuiste o no seleccionado como beneficiario. Si no eres elegido, dicho correo indicará las razones por las cuales no fue aceptada la postulación, pudiendo realizar nuevamente el trámite.

¿Qué monto recibirán mujeres y hombres?

Las mujeres mayores de 24 años que encuentren un empleo formal desde agosto de 2021, recibirán el IFE Laboral por un monto que corresponderá al 60% de su remuneración bruta mensual, pudiendo percibir como máximo $250 mil al mes.

Cabe señalar que este monto de dinero también le corresponderá a los jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez.

Por otra parte, los hombres de entre 24 y 54 años, recibirán un IFE Laboral que corresponderá al 50% de la remuneración bruta mensual y tendrá un tope de $200 mil mensuales.

