Perdió 30 kilos: ¿Cuáles son las enfermedades que tiene Peñeteñe y en qué consisten?

07 mar. 2024 - 10:25 hrs.

23 años después de su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar cuando componía la dupla humorística "Millenium Show", el carismático "Peñeteñe" está atravesando por una compleja situación de salud.

Así lo reveló él mismo a través de un video que se hizo viral en TikTok, en el que Julio Monsalve —su verdadero nombre— detalló los tres tipos de enfermedades que padece.

¿Qué enfermedades sufre "Peñeteñe"?

Desde hace un tiempo dedicado al humor callejero, en los alrededores de la Plaza de Armas de Santiago, "Peñeteñe" por problemas de salud, no ha podido ejercer su oficio en más de medio año.

"Más de 8 meses que no trabajo haciendo humor en la calle, porque estoy enfermo. Estoy flaco, ¿saben por qué? Tengo diabetes, en tres años perdí 30 kilos. Aparte, tengo reumatismo a los huesos, fibrosis pulmonar y artrosis".

"La gente piensa mal, opina que ando angustiado, que ando metido en esto, pero no. Estoy enfermo, me estoy dando ánimo, porque el doctor me dijo que tengo que salir de esta depresión y de este estrés", dijo el comediante en el video, en el que sale acompañado por Hans Vásquez, también humorista y hermano de Paul "El Flaco" Vásquez.

¿En qué consiste las enfermedades de "Peñeteñe"?

Diabetes

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, perteneciente a Estados Unidos, la diabetes consiste en "una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía".

El cuerpo de un paciente sano "descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que la usen como energía".

Sin embargo, en una persona diabética la situación es diferente: "Su cuerpo no produce suficiente insulina o no puede usar adecuadamente la que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a ella, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones", explica la entidad.

Julio Monsalve, más conocido como "Peñeteñe" (archivo)

Fibrosis pulmonar

American Lung Association define a la fibrosis pulmonar como una enfermedad "en la que hay cicatrices en los pulmones que dificultan la respiración. Es una forma de enfermedad pulmonar intersticial, la que corresponde a un grupo de condiciones que causan inflamación y cicatrices alrededor de los pequeños sacos aéreos (alvéolos) en los pulmones".

Según esta asociación, la fibrosis pulmonar "empeora con el tiempo. En algunos pacientes progresará rápido, mientras que otros podrían permanecer estables por un tiempo prolongado. Nadie puede predecir cómo lo afectará".

Artrosis

Mientras la artritis afecta a las articulaciones y otros órganos del cuerpo, la artrosis (la que padece Monsalve) es una enfermedad degenerativa que desgasta las articulaciones (el cartílago articular).

Clínica Assistens lo explica de la siguiente manera: "Las articulaciones son los componentes del esqueleto que nos permiten el movimiento. Están formadas por la unión de dos huesos a través de la cápsula articular. En el interior de esta cápsula existe un fluido llamado líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial. Los extremos óseos que se unen para formar la articulación están recubiertos por el cartílago articular".

"Cuando el cartílago articular se deteriora, notamos dolor, rigidez e incapacidad funcional en la articulación afectada. Puede ocurrir en la columna cervical y lumbar, algunas articulaciones del hombro y de los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y la articulación del comienzo del dedo gordo del pie", añade.

Reumatismo a los huesos

El reumatismo engloba varias dolencias que afectan al aparato locomotor; vale decir, los músculos, tendones y los huesos. Los diagnósticos reumáticos más comunes están clasificados en dos tipos: no inflamatorios e inflamatorios.

Cuando afecta a los huesos queda clasificado en el primer tipo (no inflamatorias), el que está compuesto por las siguientes enfermedades, caracterizadas por Laboratorio Bayer:

Osteoartritis : "Degeneración de las articulaciones durante los años. Es la forma más común de artritis".

: "Degeneración de las articulaciones durante los años. Es la forma más común de artritis". Osteoporosis : "Los huesos se vuelven porosos, por lo que el sistema esquelético no tiene la fortaleza para sostener el cuerpo. Los huesos se tornan quebradizos ante las actividades diarias".

: "Los huesos se vuelven porosos, por lo que el sistema esquelético no tiene la fortaleza para sostener el cuerpo. Los huesos se tornan quebradizos ante las actividades diarias". Síndrome fibromialgia: "Significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso. Es un trastorno que se presenta como dolor en las articulaciones, pero en realidad es una afectación en cómo el cerebro interpreta el dolor, de forma que las articulaciones (incluyendo músculos y huesos) no tienen daño, pero al tacto sí se percibe dolor".

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

