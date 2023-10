Disautonomía: ¿En qué consiste la enfermedad que tiene Ámbar Zenteno, la Miss Mundo Chile 2023?

11 oct. 2023 - 11:30 hrs.

Ámbar Zenteno es la vigente Miss Chile que representará al país en el Miss Mundo, el certamen de belleza internacional que se desarrollará en India y cuya recta final comenzará el próximo 16 de diciembre.

Más allá de su candidatura, Zenteno, quien es ingeniera civil de la Universidad Católica, se sinceró respecto a un complejo escenario que afecta su vida personal y que quiere visibilizar, de acuerdo a sus propias palabras.

Ir a la siguiente nota

Se trata de la disautonomía, enfermedad que le genera complicaciones en su diario vivir, ya que ataca al sistema nervioso autónomo central. Esto, de acuerdo a lo precisado en una entrevista con Radio Bío Bío.

Ámbar Zenteno / @misschilemundo

¿Qué es la disautonomía?

Según lo que explica la doctora Pamela Rojo de la Clínica Dávila, la disautonomía "es una enfermedad producida por un trastorno de la regulación del sistema nervioso autonómico, que es el que regula o controla una serie de respuestas involuntarias en nuestro cuerpo y que nos asegura nuestra sobrevivencia".

A pesar de que la propia especialista afima que los síntomas pueden variar en cada paciente, unos de los más comunes son el cansancio extremo, fatiga y mareos al ponerse de pie. Todos estos signos podrían provocar desmayos en algunas ocasiones.

De hecho, Zenteno, en conversación con el citado medio, ahondó en que "a los 18 años me empecé a desmayar. Nadie sabía qué pasaba. Pasaron cuatro años de la nada. (Me desmayaba) trabajando, en el Metro, camino a la universidad. Mi familia no me entendía. Hubo muchos prejuicios. Me decían ‘no, no estás comiendo bien, o eres hipocondriaca’, mucho estigma”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ambar Zenteno (@ambarzenteno)

Una enfermedad difícil de diagnosticar

En todo caso, la detección de la enfermedad también es tarea compleja. “No existen exámenes específicos para diagnosticar la disautonomía. Una muy buena historia clínica, una rápida y total recuperación tras una crisis o la asociación a otras enfermedades orienta al diagnóstico”, señala la doctora Rojo.

En todo caso, existe el Tilt test, el cual requiere que que el paciente permanezca acostado en una camilla durante 10 minutos y luego, siempre en la camilla, ésta adopte una posición fija de 75° (es decir casi de pie) mientras se mide la presión arterial y frecuencia cardiaca cada 5 minutos.

Si luego de 25 minutos no hay síntomas, se agrega un fármaco sublingual que acelera el proceso para definir si la respuesta fisiológica es la adecuada a esta posición. En pacientes con disautonomia se aprecian respuestas anómalas que condicionan una desregulación de la presión arterial y la frecuencia cardiaca.

🦓🧬🗓| #Octubre Con la finalidad de reducir retrasos en el diagnóstico y tratamiento. 🪫La disautonomía también es conocida como “Disfunción Autonómica”, término que se utiliza para englobar una serie de signos y síntomas derivados de una afectación del sistema nervioso autónomo pic.twitter.com/LPW0CNjIHL — San.Dra Tu Genetista (@oms_dra) October 2, 2023

Hay dos tipos de disautonomía

De la misma manera, existen dos tipos de disautonomía: una primaria y otra secundaria.

Respecto a la primera, "es más frecuente en la edad de la adolescencia, incluso en la niñez. También puede estar asociada a una situación específica, por ejemplo, post ingesta de alcohol, post ataque de tos o risa, posterior a una diuresis exagerada o durante una estadía prolongada de pie en lugares de altas temperaturas, etcétera. En esos casos, el diagnóstico se realiza solo con un adecuado examen físico y anamnesis”, dice la especialista.

En cuanto a la secundaria, es más común después de los 40 años. "En estos casos está asociada a daño neurodegenerativo del sistema nervioso autonómico y central secundario a polineuropatías, diabetes mellitus, atrofias multisistémicas o enfermedad de Parkinson. Cuando esto ocurre, se requieren exámenes específicos, de acuerdo a la enfermedad que esté causando la disautonomía”, señala la doctora Rojo.

¿Cuál es el tratamiento para la disautonomía?

A la hora de precisar de qué manera se le puede hacer frente a esta condición, Rojo señala que en la mayoría de los casos no se recetan medicamentos, pero existen "recomendaciones muy básicas como aumentar la ingesta de líquidos, incorporar más sal a la dieta para sentir más sed y beber más agua, mantener una alimentación ordenada, evitando largos tiempos de ayuno, realizar actividad física suave y de manera recreativa, como yoga o natación".

“En la medida en que los pacientes conozcan cuáles son los factores que desencadenan su disautonomía y puedan manejar las respuestas de su propio cuerpo, disminuye el temor a las crisis y disminuyen este tipo de respuestas. Si la persona conoce los gatillantes y los evita, entonces se puede mejorar definitivamente”, cierra.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud