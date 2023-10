Sharon Stone sufrió la rotura de una arteria vertebral: ¿Cómo se puede detectar este tipo de emergencia médica?

10 oct. 2023 - 11:30 hrs.

La actriz Sharon Stone (65), recordada por sus interpretaciones en películas como “Casino” o “Bajos Instintos”, en los años 2000 estaba en la cúspide de su carrera, pero un grave problema de salud la alejó de la actuación e incluso de sus cercanos y su familia.

Fue en el año 2001 que los médicos le dieron solo un 1% de posibilidades de sobrevida después de que, por la rotura de una arteria vertebral, sufriera un derrame y hemorragia cerebral.

“Lo perdí todo”, recordó la actriz en una entrevista con People. “Perdí todo mi dinero. Perdí la custodia de mi hijo. Perdí mi carrera. Perdí todas esas cosas que sientes que son tu verdadera identidad y tu vida”, añadió.

¿Cómo cambió la vida de Sharon Stone?

A más de 20 años de este hecho, la actriz dice sentirse más cómoda para hablar de su situación.

“Durante mucho tiempo quise fingir que estaba bien”, confesó Stone, sin embargo, su vida ha cambiado en varios aspectos después del derrame cerebral.

En un comienzo, presentó problemas en la vista y para hablar, pues tartamudeaba, contó al medio estadounidense. Incluso, por un largo periodo tuvo pérdida de memoria, pero hoy se encontraría mucho mejor.

“Necesito ocho horas de sueño ininterrumpido para que mi medicación haga efecto y no tenga convulsiones. Así que me contratarían por discapacidad, pero eso no ocurre mucho. Estas son las cosas con las que he estado lidiando durante los últimos 22 años, y ahora lo digo abiertamente”, añadió.

¿Qué le pasó a Sharon Stone?

Según explican en un estudio científico publicado el año 2006, en la revista científica Stroke, proponen que la rotura espontánea de una arteria vertebral, como la que afectó a la actriz, es una causa infradiagnosticada de ictus.

Las arterias vertebrales son dos grandes vasos sanguíneos encargados de alimentar al cerebro con sangre. Recorren la columna vertebral, hasta la parte de atrás del cuello, y luego se unen bajo el cráneo.

Según explican desde Clínica Cleveland, la rotura de estas arterias puede provocar dos tipos de derrame, uno hemorrágico, como el de Sharon Stone, o un accidente cerebrovascular isquémico.

¿Cuáles son los síntomas de una rotura de arteria vertebral?

Desde el sitio médico especializado detallan que algunos de los síntomas que se pueden experimentar ante la rotura de la arteria vertebral, son:

Ataxia o problemas de equilibrio y coordinación

Mareos

Pérdida de audición

Visión doble

Dolor en el cuello (generalmente en un lado)

Fuertes dolores de cabeza

Dificultad para hablar

Vértigo

Adicionalmente, desde Clínica Cleveland advierten que ciertas actividades podrían ponerte en un mayor riesgo de sufrir la rotura de una arteria vertebral, como:

Ajustes quiroprácticos

Masajes profundos en el cuello

Sonarse la nariz con mucha fuerza

Pintar el techo con el cuello extendido por mucho tiempo

Practicar yoga con hiperextensión de cuello

Estornudar

Vomitar

Levantar pesos pesados

Recibir reanimación cardiopulmonar

Accidentes de tráfico

Cualquier tipo de lesión en el cuello

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

