Psoriasis y acné: ¿En qué consisten las enfermedades de la piel que padece Kim Kardashian?

Las integrantes de la familia Kardashian y Jenner se han vuelto las referentes más seguidas en la actualidad, cuando de belleza y estilo se trata. Pero en particular, Kim Kardashian se ha caracterizado por ser un ícono de moda, que incluso hizo de su figura un modelo a seguir.

Entre tanta perfección, gimnasios y retoques, la empresaria de 42 años pareciera estar más relajada en cuanto a lo que concierne a su apariencia, e incluso habló abiertamente con la prensa sobre las enfermedades en la piel que padece.

Kim Kardashian parece haber cambiado su filosofía y no sería la misma que alguna vez aseguró que "si alguien me dijera que tengo que comer caca todos los días para verme más joven, quizás lo haría. Quizás".

En cambio, en su reciente entrevista con Refinery 29, confesó que con el paso de los años ya no busca verse más joven, sino que "solo trabajar con lo que tienes".

Y en su caso, lo que ella tiene son dos problemas en la piel: acné y psoriasis. Si bien, pueden pasar desapercibidos por el uso de maquillaje, la empresaria asegura que pueden ser de gravedad.

"Creo que si las personas lo vieran quedarían realmente en shock", confesó la influencer.

Por lo general, el acné es un problema dermatológico que suele ser asociado con los adolescentes, pero también se puede presentar en adultos.

Según la Asociación de la Academia de Dermatología estadounidense (AAD), en los adultos, el acné puede aparecer por estrés, fluctuaciones hormonales (como la menstruación o la menopausia), como el efecto secundario de ciertos medicamentos, por los productos que se aplican en el rostro, o por el historial familiar.

Desde la organización recomiendan visitar un dermatólogo si es que tu acné persiste, pues se podría encontrar un tratamiento para controlar la aparición de espinillas y granos.

Esta es una enfermedad que afecta a la piel de manera crónica y que Kim Kardashian sufre desde que tiene 25 años.

La psoriasis es una condición crónica que provoca que el cuerpo renueve las células de la piel más rápido de lo que se desprende de ellas. Esto provoca que las células se acumulen, lo que se puede apreciar en la superficie como el engrosamiento de ciertos sectores de la piel y una apariencia escamosa.

