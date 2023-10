Gonzalo Robles sufrió una parálisis facial: Estas son algunas de las causas de la afección

04 oct. 2023 - 12:35 hrs.

El actor chileno Gonzalo Robles (71) confirmó en una entrevista los recientes problemas de salud que ha sufrido durante este 2023.

Según reveló Robles, a comienzos de este año sufrió una parálisis facial en el lado izquierdo de su rostro y por la que hoy, afortunadamente, no sufre mayores secuelas.

¿Qué problema de salud tuvo Gonzalo Robles?

"Tuve una parálisis facial periférica, que entiendo es algo que llegó a tener Justin Bieber, el cantante. Pero de acuerdo con los médicos, fue muy ligera y con ejercicios ha pasado", explicó en Las Últimas Noticias (LUN).

La parálisis parcial periférica es el nombre médico que se otorga a cuando se pierde el control de los músculos de un lado del rostro, lo que muchos describen como que "se cae un lado de la cara", según la Clínica Universidad de los Andes.

❓️¿Qué es la parálisis fácial o parálisis de Bell?



🔸️La parálisis facial periférica idiopática o parálisis de Bell es la debilidad repentina o pérdida de la movilidad, total o parcial, de los músculos de un lado de la cara sin causa conocida. #ParálisisDeBell pic.twitter.com/0mN0ZBAuhS — Protección Civil Bailén (@PCivilBailen) March 2, 2023

Desde el recinto detallan que estas parálisis suelen aparecer repentinamente, lo que puede provocar preocupación entre los pacientes.

"Al principio me asusté. Fui a la clínica, pero ahí me tranquilizaron porque me dijeron que se me iba a pasar. Y así ha ido pasando. No tuve mayores complicaciones", añadió el actor.

¿Por qué ocurren las parálisis faciales?

Según explican en el sitio de Clínica Universidad de los Andes, son múltiples los motivos, pero principalmente se presentan por infecciones virales como la de la varicela zóster.

"Se caracteriza por una erupción de vesículas en el pabellón auricular, el que se puede extender a la cara, conjuntiva ocular y generar una parálisis facial que se traduce en una disminución total o parcial de los movimientos de la mitad de la cara", detalló sobre el virus la Dra. Carolina Oelker, neuróloga de la clínica.

El síndrome de Ramsay Hunt: erupción dolorosa alrededor del oído, cara o boca. Ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio en la cabeza. Justin Bieber ha aparcado momentáneamente su carrera tras ser diagnosticado con el síndrome. https://t.co/RfJ8CTQl9U pic.twitter.com/twWv1ee5Qw — Gorka Orive (@gorka_orive) June 11, 2022

Adicionalmente, la parálisis podría ser el resultado de una inflamación del nervio facial de forma súbita. Esta se conoce como parálisis de Bell o idiopática, la que podría estar relacionado a cuadros de estrés y cansancio extremo, detallan desde Clínica Universidad de los Andes.

En otros pacientes, podría ser el resultado de tumores o traumatismos que dañan o alteran los nervios encargados de la movilidad del rostro.

Según añaden desde el centro médico, la mayoría de los casos son reversibles en su totalidad, pero siempre existe un porcentaje que podría quedar con secuelas permanentes, o incluso requerir de cirugías para corregir la parálisis.

