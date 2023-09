¿Hueles la comida para saber si está buena? Esta es la razón por la que podrías poner en riesgo tu salud

04 sept. 2023 - 15:00 hrs.

Oler la comida para saber si está buena es una práctica común que realizan las personas cuando dejan algún alimento refrigerado, por ejemplo.

Si bien esta costumbre se ejecuta para evitar posibles enfermedades, lo cierto es que al oler los alimentos podrías poner en riesgo tu salud.

Ir a la siguiente nota

La razón por las que oler la comida puede poner en riesgo tu salud

El investigador científico, Matthew Gilmour, explicó que oler los alimentos no es suficiente para saber si están buenos o no, e incluso podría poner en riesgo la salud, ya que hay patógenos como la listeria y la salmonela, que no se pueden detectar mediante el olfato.

Freepik

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), indican que la listeria se puede encontrar en variados alimentos, como lácteos, frutas, verduras, fiambres, embutidos y pescados, incluidos los ahumados.

El microbiólogo, explicó que, "cualquier agua de Listeria sería indistinguible de los olores menores que producirían las especies microbianas más abundantes que son comunes".

Por ejemplo, en el caso del salmón ahumado, "no hay absolutamente ninguna posibilidad de que mis sentidos olfativos puedan detectar algún indicio de Listeria sobre los deliciosos olores del eneldo, las sales y el humo que componen el producto", detalló.

¿Qué ocurre con la salmonelosis?

En cuanto a la salmonelosis, infección por la bacteria Salmonella, la cual se puede encontrar en carnes de pollo, res, cerdo, huevos, frutas, vegetales y hasta alimentos procesados, esta tampoco es perceptible al olfato.

"Si alguna vez me preocupa enfermarme por mis alimentos, es mejor gastar mis energías en almacenarlos a la temperatura adecuada y cocinarlos durante el tiempo adecuado, en lugar de confiar en mi nariz para detectar un patógeno", indicó el investigador en su columna publicada en The Conversation.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud