¿Extraterrestres en Las Vegas? Esto dijo la NASA sobre el presunto avistamiento alienígena

Hace unas semanas, una familia de Las Vegas, Estados Unidos, llamó al número de emergencias 911 en búsqueda de ayuda, luego de que un objeto no identificado cayera en el patio de su casa.

Según un joven integrante del núcleo familiar, habrían sido testigos de la presencia de seres extraterrestres de gran tamaño.

Ir a la siguiente nota

Fue el canal de noticias local, KLAS, el encargado de revelar la llamada de emergencia que hizo la familia de Las Vegas durante los primeros días de mayo.

En la pieza de audio se puede escuchar el reporte, en el que indican que un objeto cayó en el patio trasero de su casa.

A few weeks ago a Las Vegas Metro Police officer's bodycam captured a UFO falling out of the sky. A few minutes later a family called 911 complaining about 9-foot-tall "non-human" beings standing in their backyard. pic.twitter.com/QblTHkUxQC