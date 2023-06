NASA responde ante acusación por posibles naves extraterrestres ocultas en EEUU: ¿Qué dijo el organismo?

09 jun. 2023 - 19:00 hrs.

Un exfuncionario de inteligencia, que se convirtió en denunciante, proporcionó información privilegiada y acusó a Estados Unidos de haber escondido naves de origen extraterrestre.

Se trata de David Charles Grusch, de 36 años, que es un exoficial de combate condecorado en Afganistán y también veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA).

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Grusch?

Según informó el medio The Debrief, el hombre habló de que "las recuperaciones de fragmentos parciales y hasta vehículos intactos que se han realizado durante décadas hasta el día de hoy por parte del gobierno, sus aliados y contratistas de defensa".

De acuerdo a lo anterior, Grusch aclaró que un análisis estableció que los objetos que fueron recuperados son de "origen exótico", esto quiere decir, inteligencia no humana, la cual puede ser extraterrestre o de origen desconocido.

"No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas... El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos", sostuvo.

Imagen referencial / AFP

La respuesta de la NASA

La respuetsa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) no se hizo esperar y descartó las acusaciones de Grusch, sobre todo, en cuanto a la evidencia de vida extraterrestre.

"Una de las prioridades clave de la NASA es la búsqueda de vida en otros lugares del universo, pero hasta ahora, la NASA no ha encontrado ninguna prueba creíble de vida extraterrestre y no hay pruebas de que los FANI (fenómenos anómalos no identificados) sean extraterrestres", expresó el organismo, según consignó Infobae.

Por último, dijo que se "está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, entre ellas si estamos solos en el universo".

Todo sobre NASA