Video muestra cómo un auto es impactado por escombros tras el increíble despegue de la nave Starship de SpaceX

Este jueves 20 de abril la empresa espacial SpaceX, del millonario Elon Musk, hizo historia con el lanzamiento de la enorme nave Starship, la cual fue elegida por la NASA para trasladar a una nueva generación de astronautas a la Luna.

El enorme vehículo espacial, que alcanza los 120 metros de altura, requiere de uno de los propulsores más poderosos construidos por el hombre para su elevación. Son en total 33 motores Raptor los que permiten producir más de 7 millones de kilogramos de empuje en el despegue.

Finalmente, pese a despegar del suelo, no todos los objetivos se lograron cumplir. Starship no pudo elevarse más de 39 kilómetros debido a que 3 motores no encendieron correctamente, lo que provocó la caída y destrucción de la nave sobre el Golfo de México.

Si bien, la empresa saca cuentas positivas de la misión, a pesar de sus percances, no todos quedaron muy felices con su despegue, como es el caso del dueño de un vehículo que fue destruido por la onda expansiva del cohete.

¿Qué se puede ver en el video?

Este hecho quedó registrado en imágenes capturadas a no muchos metros de distancia de la estación de despegue de la enorme nave, ya que esta se puede ver con claridad al fondo.

En el costado inferior izquierdo de la cámara se aprecia una van de color gris estacionada. Afortunadamente, esta se encuentra desocupada, pues el caos comienza segundos después de que Starship enciende sus motores.

En cosa de segundos, una enorme nube de polvo emerge de la base del cohete, y mientras está se expande por la pantalla, restos de escombros son lanzados a toda potencia como piezas de pirotecnia.

Son estos mismos los que impactan contra todos los objetos a su alrededor, como cámaras dispuestas en diferentes posiciones, junto al vehículo que es destruido con el avance de la nube empujada por la fuerza de los motores.

Una vez que se logra despejar el polvo y el humo, queda en evidencia el desastre provocado por la ignición de Starship en los lugares más cercanos a su despegue.

Revisa el momento

