"Rompí mi cuerpo": Esta es la lesión por la que Jennifer Aniston cambió su rutina de ejercicios

11 jun. 2023 - 11:00 hrs.

A lo largo de su carrera, Jennifer Aniston (54) ha sido reconocida por sus grandes papeles actorales, pero también muchos la admiran por su dedicación al deporte, aunque en los últimos años la actriz estadounidense debió modificar completamente su rutina de ejercicios.

Es que originalmente pensaba que "necesitaba 45 minutos de cardio o no tendría una buena sesión". Esta fue una creencia que la acompañó durante muchos años y que fue muy difícil de cambiar, según contó a InStyle.

Ir a la siguiente nota

"Me lo creí durante mucho tiempo. Simplemente me quemé y rompí mi cuerpo", contó la actriz.

Pero eventualmente tuvo que hacer el cambio a rutinas de menor impacto, en especial después de que sufrió una grave lesión en la espalda.

¿Qué le pasó a Jennifer Aniston?

Fue en el año 2021 que la intérprete de Rachel en "Friends", dio a conocer, en una entrevista, la complicación médica que sufrió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

"En octubre me falló la espalda; había hecho un entrenamiento muy duro y un día intenté levantarme y no pude. Me caí literalmente al suelo y acabé teniendo que hacerme una resonancia magnética", contó.

Las imágenes mostraron que Aniston tenía un disco abultado de 9 mm en la columna, por lo que debió pasar los siguientes meses en recuperación y rehabilitación.

¿Qué es un disco abultado?

Probablemente, has oído sobre las hernias discales. Estas son lesiones que resultan del daño en las capas más externas del cartílago del disco cartilaginoso ubicado entre los huesos de tu columna vertebral.

Cuando tienes una hernia, el cartílago interno se cuela por entremedio de las fisuras externas, lo que provoca mucho dolor.

"Un disco abultado es como dejar salir el aire de un neumático de coche. El disco se hunde y parece que se abomba hacia fuera. En una hernia discal, la cubierta externa del disco presenta un agujero o desgarro. Esto hace que el núcleo pulposo (centro gelatinoso del disco) se filtre en el canal espinal", precisó el Dr. Harvey E. Smith, cirujano ortopédico del Hospital de la Universidad de Pensilvania.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dolorcronico ? (@lavidacondolor)

Según el especialista, los discos abultados suelen aparecer por la degeneración asociada a la edad, por lo que suelen ser una condición progresiva.

Existe una variedad de tratamientos, ya sea para mejorar el dolor, como terapia física, o para recuperar la movilidad, pero en algunos casos se podría requerir de cirugía.

¿Cuáles son los síntomas?

Según el Dr. Tony Morck, especialista en endoscopia medular, los principales síntomas son:

Sensación de hormigueo en dedos, manos, pies, brazos, cuello u hombros.

Dolor en los pies, muslos, espalda baja o en el trasero.

Problemas para caminar o sensación de incapacidad para levantar o sujetar objetos.

Todo sobre Salud