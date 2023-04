¿Era un meteoro? NASA revela la verdad detrás de las extrañas líneas verdes que cruzaron el cielo de Japón

En septiembre de 2022, unas fugaces líneas rectas verdes cruzaron el cielo del monte Fuji, en Japón, lo que fue captado por Daichi Fujii, entonces director del Museo de la Ciudad de Hiratsuka, mediante el completo equipo de cámaras que posee el recinto.

Por un momento, el hombre pensó que podían ser meteoros tras entrar en contacto con la atmósfera, pero por la alta velocidad con que se movían estas líneas tuvo que descartar la posibilidad.

El directivo dedicó varios días al análisis de este extraño fenómeno, llegando a una acertada conclusión que fue corroborada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, agencia mundialmente conocida como NASA (por sus siglas en inglés).

Después de mirar exhaustivamente las imágenes captadas por las cámaras, Fujii determinó que se tratarían de líneas láser emitidas por ICESat-2, un satélite de elevación cuyas siglas en español significan hielo, nubes y Tierra, los que son medidos a través de su luz.

"La luz verde es un rayo láser emitido por un satélite llamado ICESat-2, que se utiliza para medir el espesor del hielo (...) Hiratsuka (el museo) no pudo capturarlo al mismo tiempo, e incluso si era un meteoro, la velocidad angular era demasiado rápida y se convertiría en un meteoro extrasolar, por lo que era extraño", escribió en Twitter en septiembre pasado.

Desde la NASA afirmaron que los registros de Daichi son las primeras imágenes, captadas desde la Tierra, de los rayos láser verde que vio el equipo de ICESat-2.

El mencionado satélite "parecía estar casi directamente encima de él (de Fujii), con el rayo golpeando las nubes bajas en ángulo. Para ver el láser, se debe estar exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto y debe tener las condiciones adecuadas", señaló Tony Martino, científico del organismo espacial.

We were waiting for it, that green light...#ICESat2 has been measuring Earth's height with lasers since 2018, but it took 4 years for the perfect conditions to align to actually capture its green laser beams on camera. pic.twitter.com/MUkYng9rIr