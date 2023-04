Astrofísico asegura que encontraremos vida extraterrestre: ¿Cuándo se podría concretar este hallazgo?

08 abr. 2023 - 19:00 hrs.

Uno de los grandes misterios que intenta resolver la humanidad es si existe o no vida extraterrestre. Si bien hasta el momento no se ha detectado evidencia de otras formas de vida en el universo, algunos expertos aseguran que no somos los únicos que lo habitan.

Bajo esa premisa surge una nueva interrogante: cuándo ocurrirá el esperado hallazgo de vida alienígena. Según las declaraciones del astrónomo británico Sasha Hinkley, este hito está pronto a suceder.

El también profesor asociado de astrofísica en la Universidad de Exeter, Inglaterra, señaló en su artículo para The Spectator que se está volviendo "cada vez más probable" que se descubran signos reveladores de vida extraterrestre.

¿Cómo y cuándo sucedería?

Hinkley argumenta que dispositivos como el poderoso telescopio espacial James Webb están a punto de detectar 'biofirmas', es decir, atmósferas en exoplanetas con gases emitidos por seres vivos, como el oxígeno, que podrían indicar vida.

"Cada vez es más probable que la detección de vida en un exoplaneta ocurra durante mi vida”, dijo Hinkley. Esta afirmación se basa en la gran cantidad de exoplanetas descubiertos hasta ahora, muchos de ellos ubicados en zonas habitables.

El experto apuntó, además, que una de las recomendaciones que habría recibido la NASA sería la tarea de desarrollar una misión espacial para buscar firmas biológicas en exoplanetas para la década de 2040.

Hinkley sostiene que el descubrimiento sucederá al observar "los desequilibrios en las proporciones de las especies químicas (ozono y dióxido de carbono, por ejemplo), que de otro modo no existirían naturalmente sin posiblemente alguna forma de actividad biológica que impulse este desequilibrio".

La mala noticia

Sin embargo, si se llegaran a detectar signos de vida en mundos distantes, no necesariamente significaría un encuentro entre humanos y extraterrestres.

"Para ser claros, la detección de vida en otro planeta no necesariamente significará que existe una civilización extraterrestre en otro planeta, ni que estamos a punto de tener alguna forma de comunicación con tales formas de vida", remarca.

