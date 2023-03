Es "terrible": Esta es la dolorosa condición que sufre el protagonista de "Malcolm", Frankie Muniz

27 mar. 2023 - 11:05 hrs.

Si bien han pasado 16 años desde que se emitió por última vez "Malcolm in the middle", Frankie Muniz (37) probablemente seguirá siendo recordado por dar vida al personaje protagónico y el hermano genio de la familia.

El actor, que hoy se dedica a las carreras en NASCAR, hace unos años causó preocupación por su estado de salud. Tras una entrevista, se especuló que Muniz tenía serios problemas de memoria.

Frankie Muniz becoming a NASCAR driver is crazy pic.twitter.com/d78GMNDl6w — ✦𝑃𝐼𝐸𝑅𝐶𝐸𝐷 𝐵𝑌 𝐾𝐴𝑌✦ (@Ilfae_) March 20, 2023

Pero a pesar de tener nueve contusiones cerebrales, su capacidad para recordar no había sido alterada. Más bien, el actor sufre de otra condición, la que describió como "terrible" y que desafortunadamente le fue mal diagnosticada en un comienzo.

"Tenía episodios en los que perdía la visión, no podía reconocer caras, no podía hablar, todo ese tipo de cosas. Y sucedía con bastante regularidad. Me dijeron que estaba teniendo muchos accidentes cerebrovasculares, o AIT [accidente isquémico transitorio], que es algo bastante grave", comentó hace un tiempo.

Más tarde, un dedicado especialista que atendió a Muniz confirmó que en realidad se trataba de migrañas con aura.

¿Qué son las migrañas con aura?

Las migrañas con aura son dolores de cabeza severos que suelen ser acompañados con otros síntomas como los que sufría Muniz. "'Aura' es un término para cualquiera de los cambios sensoriales que se producen antes de una migraña", explicaron en WebMD.

Si bien, no se trata de un problema de salud que ponga en riesgo la vida de las personas, sí puede alterar su vida diaria.

👩‍⚕️ Existen varios tipos de #migraña que se puede clasificar según los síntomas y desencadenantes. Uno de ellos es la migraña con aura. ⁰

👇 ¿Has sufrido estos síntomas antes de un episodio de migraña? pic.twitter.com/MMIMurEgf2 — Teva Pharma España (@Teva_es) July 27, 2022

¿Cuáles son los síntomas?

Un cuarto de las migrañas son acompañadas con "aura", explican desde el portal médico WebMD. Los síntomas del "aura" pueden aparecer entre 24 a 48 horas antes de que comience el dolor de cabeza como tal y las personas pueden presentar:

Antojo por ciertos alimentos. Estar cansado o bostezar más seguido. Sentirse hiperactivo o de mal humor. Rigidez, principalmente en el cuello. Necesidad de orinar más seguido. Estreñimiento o diarrea. Se pueden ver destellos de luces brillantes. Visión borrosa o nublada. Se pueden ver líneas en zigzag. Se producen puntos ciegos o pérdida parcial de la visión. Se ven puntos brillantes o manchas de color. Puede tener visión fracturada, como un espejo roto. Visión de túnel. Incapacidad para calcular las distancias.

En caso de que sufras de este tipo de dolor, siempre puedes utilizar medicamentos específicos para el dolor, como antiinflamatorios no esteroideos.

También se recomienda evitar los estímulos en una pieza oscura, con compresas frías en los puntos de la cabeza en los que se siente dolor.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

